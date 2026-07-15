El INE confirma que la inflación siguió en el 3,2 % en junio pese a subir el IVA de la luz

Madrid, 15 jul (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el índice de precios de consumo (IPC) de junio se mantuvo en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.

La inflación ha estado marcada por el fin desde el 1 de junio de las bonificaciones para el IVA aplicable a la electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, y para el impuesto especial sobre la electricidad, medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.

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Por contra, compensaron esa evolución tirando a la baja de los precios los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos recortes fiscales seguían vigentes durante el mes de junio. EFE

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