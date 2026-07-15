El índice para actualizar alquileres alcanza el 2,44 % en junio, su tercer dato más alto

Madrid, 15 jul (EFE).- Los alquileres que se revisen en junio podrán subir un 2,44 %, según el índice de referencia publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tercer porcentaje más elevado que se registra desde que empezó a elaborarse este indicador en noviembre de 2024.

Con esta subida, el índice para actualizar alquileres se reduce 0,04 puntos con respecto a mayo, mes en el que alcanzó el 4,48 %, el valor más alto desde que hay registros.

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De esta forma, el índice de referencia de los arrendamientos de vivienda encadena cuatro meses por encima del 2,4 % en un contexto marcado por las tensiones en Oriente Medio y su impacto en la inflación.

Este dato publicado hoy -correspondiente a junio de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

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Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024; 2,28 % en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 % en febrero; 1,98 % en marzo; 2,09 % en abril; 1,9 % en mayo; 2,1 % en abril; 2,15 % en julio; 2,19 % en agosto; 2,22 % en septiembre; 2,25 % en octubre; 2,29 % en noviembre; 2,32 % en diciembre y el 2,14 % en enero de 2026, su menor incremento tras siete meses subiendo.

En febrero volvió a moderarse hasta el 2,16 %, en marzo escaló hasta el 2,47 %, en abril se situó en el 2,4 %, en mayo en el 2,48 % y en junio el 2,44 %.

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El INE ha informado este miércoles de que la tasa de variación anual del índice de precios de consumo (IPC) del mes de junio se situó en el 3,2 %, la misma que la registrada en mayo.

Por su parte, la tasa anual de la inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados) disminuyó una décima, hasta el 2,9 %.

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El grupo que más destacó por su incremento fue el de la vivienda, con una tasa anual del 4,7 %, más de tres puntos por encima de la del mes pasado. Este incremento se debió, principalmente, a que los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas, aumentaron con mayor intensidad que en junio de 2025.

La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

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Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %. EFE

(infografía)