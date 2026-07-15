Cae una red de narcos en Gran Canaria con siete detenidos, entre ellos un policía local

Las Palmas de Gran Canaria, 15 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización de narcotráfico a la que se acusa de haber introducido grandes cantidades de cocaína y hachís en el archipiélago, con la detención de siete de sus presuntos integrantes, entre ellos un policía local de Las Palmas.

La operación, denominada Tijuana, se ha saldado además con la intervención de 300 kilos de hachís y dos kilos de cocaína, según destaca la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado.

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La organización desarticulada estaba "perfectamente estructurada" y tenía al frente, supuestamente, a Juke, un individuo al que los agentes investigaban desde hace años "por su capacidad para introducir y distribuir importantes cantidades" de droga.

Durante un año de investigación, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) documentó la actividad del grupo y su capacidad logística para el transporte y distribución de droga entre distintas islas del archipiélago, así como los vínculos que Juke tenía con El Buque y con personas pertenecientes al Cártel de Los Balcanes.

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En prisión desde hace casi año, la Policía recuerda que El Buque, alias por el que se conoce a José Ramón A.C., está considerado como "uno de los mayores narcotraficantes de Canarias".

Antes de su detención en la operación Lazos de sangre, el apodo de este presunto 'capo' del narcotráfico en Canarias cobró notoriedad después de que mujer y su hijo fueran raptados por otro grupo criminal en una villa de lujo del sur de Gran Canaria, en un secuestro que la propia Policía resolvió en 48 horas.

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En el caso de la presente operación Tijuana, las pesquisas se pusieron en marcha tras detectarse una de las operaciones de distribución de drogas de la organización, en la que los sospechosos "transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada", detalla este miércoles la Policía.

Con esa información, se practicaron seis entradas y registros en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

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Como resultado de los registros, se requisaron más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en función de análisis de las pruebas conseguidas.

"La Policía Nacional mantiene un firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, intensificando la investigación de aquellas organizaciones que pretenden utilizar Canarias como punto estratégico para el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes", asegura el cuerpo en su comunicado. EFE

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