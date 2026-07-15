Arcadi España espera la absolución de David Sánchez en siguientes instancias judiciales

A Coruña, 15 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este miércoles que espera la absolución de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en siguientes instancias judiciales.

En un acto en A Coruña, Arcadi España ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

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"Respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos", ha expresado a los medios el ministro de Hacienda.

Ha recordado que el origen de esta causa "es una organización ultraderechista" y que la Fiscalía, a lo largo del proceso, desmontó "cada uno de los argumentos" y pidió la absolución.

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Por eso, espera que las próximas instancias judiciales revoquen el fallo y determinen la absolución, pues la sentencia no es firme y todavía caben varios recursos. EFE

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