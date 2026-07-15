211 obras de 14 países optan al Premi Born de Teatre de Ciutadella (Menorca)

Mahón (Menorca), 15 jul (EFE).- La 51 edición del Premi Born de Teatre de Ciutadella, prestigioso galardón de creación teatral de iniciativa privada de España, cuenta con la participación de 211 obras de autores de 14 países.

El Cercle Artístic de Ciutadella de Menorca, entidad organizadora, cree que los datos de participación alcanzados este año "confirman, una vez más, el prestigio y la proyección internacional del Premi Born", según ha destacado en un comunicado.

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Explica además que las obras presentadas en España llegan desde 13 comunidades autónomas, con un especial aumento de los originales procedentes de Baleares, "lo que pone de manifiesto el arraigo que el certamen va alcanzado en el territorio".

Los autores internacionales que aspiran a hacerse este año con la estatuilla han enviado sus originales desde Argentina, Andorra, Chile, Colombia, México, Cuba, Alemania, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Brasil, Luxemburgo, Estados Unidos y la República Checa.

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El premio, que según el Cercle "se ha convertido en un espacio de encuentro de la dramaturgia contemporánea", reafirma de este modo el carácter internacional que ha adquirido especialmente en las últimas 25 ediciones.

La entidad organizadora ha dado a conocer asimismo el proyecto ganador de la 'XII Residencia de creación teatral', entre las ocho propuestas presentadas por parte de jóvenes compañías de todo el país.

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El ganador de la edición de este año ha sido 'Xarnego', una iniciativa de la compañía madrileña Le Petite Mort.

La junta directiva del Cercle Artístic valora el interés del tema, pues 'Xarnego' "es una palabra cargada de memoria histórica, social y emocional, que durante décadas se utilizó para marcar una diferencia y señalar a aquellos que habitaban un territorio sin ser considerados que formaban plenamente de él".

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El Cercle agradece asimismo al Ayuntamiento de Ciutadella, el Consell de Menorca, el Govern balear, el Ministerio de Cultura y a todos los colaboradores privados por hacer posible cada año el Premi Born de Teatre y por "seguir apostando por la cultura".

El Premi Born de Teatre está dotado con 14.000 euros en metálico y reconoce el mejor texto inédito escrito en catalán o castellano.

El último ganador del certamen es el gerundense Ferran Joan Miquel Pla, quien en octubre se llevó la estatuilla por la obra 'La solitud dels cossos celestes'. EFE

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