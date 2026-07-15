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0-3. El Athletic arranca la 'era Terzic' con una victoria frente al Derio

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Bilbao, 15 jul (EFE).- El Athletic Club, con dos goles de Robert Navarro y otro Oihan Sancet, ganó por 0-3 al CD Derio, de Tercera RFEF, en el primer partido de pretemporada del equipo rojiblanco que sirvió además de estreno como técnico del conjunto bilbaíno de Edin Terzic.

Los primeros minutos de Beñat Prados tras once meses de inactividad por una grave lesión de rodilla fue la mejor noticia para el Athletic del test disputado en el campo de La Florida de Portugalete una semana después del comienzo de los entrenamientos a las órdenes el técnico alemán.

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La nota negativa en este rodaje la puso la lesión de Maroan Sannadi, que apenas pudo disputar un cuarto de hora en la segunda parte debido a un problema en la rodilla izquierda.

En la primera parte, el equipo rojiblanco tradujo su lógico dominio de la primera parte en un disparo de Yuri rechazado por Velarde y un par de remates de Gift, muy activo en la banda derecha del ataque rojiblanco, rechazados también por el guardameta vizcaíno. La ocasión más cara llegó a tres minutos para el descanso en un balón suelto dentro del área que estrelló en el palo Paredes.

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El central fue el único futbolista que repitió en el once que arrancó la segunda parte. El Athletic imprimió una marcha más y los goles fueron cayendo del lado rojiblanco, los dos primeros gestados en buenas acciones de Djaló por la banda derecha.

En el 51 Navarro firmó, de volea, el primer gol de la 'era Terzic' y en el 55 Sancet marcó el 0-2 tras aprovechar un balón suelto después de un centro del extremo cedido la pasada campaña en el Al-Gharafa. En el 80 Navarro puso el 0-3 definitivo culminando una buena jugada personal.

En la primera parte el Athletic alineó a Padilla; Hugo Rincón, Yeray, Paredes, Yuri; Prados, Jauregizar, Canales; Gift, Guruzeta y Berenguer. En la segunda jugaron Santos; Areso, Paredes, Monreal, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego, Sancet, Navarro, Maroan (Selton, m.62) y Djaló.

Por el Derio su técnico, Nando Alonso, alineó a Velarde, Asier Santamaría, Eguileor, Quevedo, Boada, Guipu, Carreras, Asier Rodríguez, Baig, Eskurza y Ortiz de Mendibil. También jugaron Jayo, Calderón, Esparza, Álvaro Fernández, Urbina, Lacuesta, Barreña y Ugalde. EFE

ibn/jl

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