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Una pelea entre familiares en Lugo acaba con siete en el juzgado y con petición de pena de cárcel para todos

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Un total de siete miembros de una misma familia se enfrentan a penas de seis meses de prisión y varias multas por participar en una trifulca a raíz de una herencia en la que se agredieron unos a otros con palos, hoces y piedras, resultando heridos tres de ellos.

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha acogido este martes el proceso, que implica, por un lado, a dos hermanos y, por el otro, a un tercer hermano y su familia (mujer, hija, yerno y cuñado).

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Los hechos motivo de la denuncia tuvieron lugar en una localidad del término municipal de Mondoñedo el 12 de febrero de 2023 por la mañana. Los dos hermanos fueron a visitar a otro y se encontraron con la familia del cuarto de los hermanos, con los que se enzarzaron en una pelea. Según los dos primeros, ellos iban tan tranquilos cuando los otros les atacaron sin mediar provocación con palos y piedras. El otro grupo de acusados asegura que los dos hermanos llevaban hoces, una de ellas de gran tamaño, y que fueron ellos los que les atacaron primero, cogiendo los palos "únicamente para parar el ataque". Aseguran también que todas las tardes iban a esperarlos al mismo sitio y que les tenían miedo "porque eran conflictivos".

Todos los acusados han declarado en el juicio este martes y todos han defendido una de las dos versiones. Por su parte, el hermano que iban a visitar lo ha hecho en calidad de testigo, poniéndose de parte de los dos hermanos y asegurando que no hubo hoz ninguna durante la agresión mutua.

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Las discrepancias entre uno de los hermanos y los otros tres derivan de una herencia, lo que rompió la relación entre ellos, por lo que no se hablaban ni con él ni con el resto de la familia implicada. De hecho, esa misma mañana, antes de la pelea, el grupo familiar había acudido a la casa que heredó a recoger cosas, casa propiedad de otro hermano más.

Durante la agresión resultaron heridos los dos hermanos que supuestamente llevaban hoces, uno de ellos con un corte en la pierna y varios golpes en la cabeza. También el hermano con el que se enfrentaron ha justificado varias lesiones del ataque y ha alegado que la chaqueta de la joven resultó dañada por el filo de la hoz.

De hecho, la pareja de la joven está acusada de haber utilizado un instrumento cortante durante la pelea y ser el autor del corte. Sin embargo, los dos afectados y sus familiares han asegurado que no se vio ninguna arma cortante en manos de él en ningún momento.

Los abogados de todas las partes han intentado llegar a un acuerdo antes del juicio, pero finalmente el proceso siguió adelante porque los familiares, que ya tuvieron otro juicio anterior por el reparto de la herencia, no encontraron un punto en común.

La fiscal solicita para cada uno de los implicados seis meses de prisión por un delito de riña tumultuaria. También piden una multa para el joven por el delito de lesiones con instrumento peligroso (2.400 euros) y también para el padre y la hija por las lesiones, en este caso de menor cuantía, de 540 euros para cada uno.

Además, se reclaman las indemnizaciones por los daños causados durante la pelea de unos a otros.

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EuropaPress

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