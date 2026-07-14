Un joven de Pamplona y un hombre de Guadalajara, los dos corneados en el último encierro

Pamplona, 14 jul (EFE).- Un joven de 18 años de Pamplona y un hombre de 46 de Yunquera de Henares (Guadalajara) son los dos corredores que han resultado corneados en el último encierro de los Sanfermines 2026, que ha resultado muy peligroso y accidentado con toros de Jandilla.

Según el parte médico facilitado por el Gobierno de Navarra, diez corredores están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Navarra, nueve varones y una mujer.

PUBLICIDAD

Entre los heridos figura J.T.G. de Yunquera de Henares, de 46 años, que ha sufrido una cornada en el tórax en el tramo de Telefónica. Su pronóstico es reservado.

En proceso de valoración se encuentra A.M.A., pamplonés de 18 años que ha sufrido una cornada en el muslo en el tramo del Ayuntamiento.

Hasta el hospital ha sido conducido desde la bajada de Javier A.D.B., de Móstoles (Madrid), de 33 años, con un trauma en la rodilla izquierda, y desde el Ayuntamiento O.R.C., de Valencina de la Concepción (Sevilla) de 52 años, con un traumatismo craneoencefálico occipital con contusión costal y traumatismo leve.

PUBLICIDAD

A.M.G., navarro de 28 años, ha sufrido una luxación en el hombro izquierdo en el tramo de Santo Domingo y J.V.P., de 49 años y de Burjassot (Valencia) ha sido trasladado desde Duque de Ahumada con un traumatismo craneoencefálico, síncope y fractura de muñeca.

Desde Estafeta ha sido evacuado al hospital A.V.G., de 18 años y de Ayegui (Navarra), con un trauma costal y erosiones varias; y desde Mercaderes, O.S.M., de 32 años, con una contusión lumbar.

PUBLICIDAD

Además, han sido asistidos M.H.O., de 86 años, de Halesowen (Reino Unido), por heridas en la mano derecha, ceja izquierda y codo izquierdo producidas en la plaza de toros, y E.R.G., una mujer de 53 años de Alcora (Castellón) que ha sufrido un traumatismo con deformidad en el codo derecho del que ha sido atendida en un primer momento en la bajada del Labrit. EFE