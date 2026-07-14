Espana agencias

Un joven de Pamplona y un hombre de Guadalajara, los dos corneados en el último encierro

Guardar
Google icon

Pamplona, 14 jul (EFE).- Un joven de 18 años de Pamplona y un hombre de 46 de Yunquera de Henares (Guadalajara) son los dos corredores que han resultado corneados en el último encierro de los Sanfermines 2026, que ha resultado muy peligroso y accidentado con toros de Jandilla.

Según el parte médico facilitado por el Gobierno de Navarra, diez corredores están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Navarra, nueve varones y una mujer.

PUBLICIDAD

Entre los heridos figura J.T.G. de Yunquera de Henares, de 46 años, que ha sufrido una cornada en el tórax en el tramo de Telefónica. Su pronóstico es reservado.

En proceso de valoración se encuentra A.M.A., pamplonés de 18 años que ha sufrido una cornada en el muslo en el tramo del Ayuntamiento.

Hasta el hospital ha sido conducido desde la bajada de Javier A.D.B., de Móstoles (Madrid), de 33 años, con un trauma en la rodilla izquierda, y desde el Ayuntamiento O.R.C., de Valencina de la Concepción (Sevilla) de 52 años, con un traumatismo craneoencefálico occipital con contusión costal y traumatismo leve.

PUBLICIDAD

A.M.G., navarro de 28 años, ha sufrido una luxación en el hombro izquierdo en el tramo de Santo Domingo y J.V.P., de 49 años y de Burjassot (Valencia) ha sido trasladado desde Duque de Ahumada con un traumatismo craneoencefálico, síncope y fractura de muñeca.

Desde Estafeta ha sido evacuado al hospital A.V.G., de 18 años y de Ayegui (Navarra), con un trauma costal y erosiones varias; y desde Mercaderes, O.S.M., de 32 años, con una contusión lumbar.

Además, han sido asistidos M.H.O., de 86 años, de Halesowen (Reino Unido), por heridas en la mano derecha, ceja izquierda y codo izquierdo producidas en la plaza de toros, y E.R.G., una mujer de 53 años de Alcora (Castellón) que ha sufrido un traumatismo con deformidad en el codo derecho del que ha sido atendida en un primer momento en la bajada del Labrit. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

En una entrevista, Jean-Noël Barrot afirmó que “esas declaraciones son patéticas” y que “Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

El joven extremo de la selección española habló en la rueda de prensa previa al España-Francia de semifinales del Mundial 2026 reivindicando la integración racial de ambas selecciones

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo -dieciséis años después de su única conquista- pasa por eliminar este martes en Dallas a la selección francesa

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Ocho de cada diez de los nuevos afiliados vinculados al proceso tienen un contrato indefinido

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

En la Península Ibérica hay dos especies de conejo, no una como se pensaba hasta ahora: han evolucionado por separado durante dos millones de años

Un reciente estudio reconoce por primera vez al conejo ibérico, que difiere en tamaño, coloración o propiedades de la carne con el europeo

En la Península Ibérica hay dos especies de conejo, no una como se pensaba hasta ahora: han evolucionado por separado durante dos millones de años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

ECONOMÍA

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

DEPORTES

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”