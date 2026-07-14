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Organizaciones pro-Palestina exigen al Congreso desbloquear la ley del comercio de armas

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Madrid, 14 jul (EFE).- Miembros de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), acompañados por diputados de diversos grupos parlamentarios, han exigido este martes ante las puertas del Congreso el desbloqueo de la reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de armas, cuya tramitación lleva dos años paralizada.

La modificación permitiría embargar armas a Estados relacionados con crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, ha explicado Ana Sánchez, de la RESCOP, en declaraciones a los periodistas en la Puerta de los Leones, donde ha entregado a cada diputado asistente un reloj de arena.

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De este modo, la organización pro-Palestina ha querido trasladarles de forma simbólica que el tiempo pasa y que en los dos años transcurridos desde que se registró la proposición de ley de reforma han muerto más de 34.000 palestinos y se han firmado más de mil millones en contratos de armas con Israel.

Han recordado además que el plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa ha sido prorrogado hasta en 40 ocasiones.

Esta acción se enmarca dentro de la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel que cuenta con el apoyo de Sumar, ERC, EH-Bildu, Podemos y BNG y que espera recabar también el del PSOE para que la Mesa del Congreso ponga fin al plazo de enmiendas y la reforma pueda ser debatida por el pleno de la Cámara Baja.

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La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que esperan que el PSOE "este a la altura" y desbloquee la iniciativa en la Mesa. EFE

(Foto) (Vídeo)

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