Espana agencias

Optimismo sin filtros en la cúpula del Gobierno francés: "Vamos a ganar esta noche"

Guardar
Google icon

París, 14 jul (EFE).- Espoleado por las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy consideradas "racistas" en Francia, la cúpula de su Gobierno muestra un optimismo sin filtros a pocas horas de la semifinal que enfrenta en Dallas (EE.UU.) a la selección francesa y a la española (21 hora local, 19 GMT).

El convencimiento de la victoria esta noche se pudo leer en uno de los principales cargos del Ejecutivo francés. Cuestionado por el canal BFMTV, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló del dispositivo de seguridad puesto en marcha por el partido de esta noche y dio por hecho de que habrá conmemoración francesa.

PUBLICIDAD

"Se han dictado instrucciones claras: no se tolerará ningún tipo de disturbio. Sabemos perfectamente que cuando hay celebraciones festivas -y dado que la selección francesa va a ganar esta noche, habrá una celebración festiva- siempre existen riesgos de desórdenes", comentó, a pocas horas de la semifinal.

Además de las poderosas exhibiciones en el mundial del equipo capitaneado por Kylian Mbppé, las declaraciones de Rajoy, en las que afirmaba que en Francia no jugaban franceses -en alusión a que muchos de ellos son hijos de inmigrantes africanos-, ha galvanizado a la clase política francesa.

PUBLICIDAD

Incluso el ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el partido con más votos en Francia que históricamente ha sido muy crítico con la miscelánea de orígenes en la selección tricolor, ha condenado las manifestaciones del centroderechista Rajoy.

El diputado del RN Julien Odoul las tildó de "racistas". "¡El proyecto francés son el azul, el blanco y el rojo, cualquiera que sea el origen o la religión, y todos estamos muy orgullosos de nuestra selección francesa!", señaló, en un mensaje en redes.

El giro del partido fundado por Jean-Marie Le Pen, quien hace tres décadas aseguraba que la selección francesa no era "verdaderamente francesa" debido al color de piel de sus jugadores, sucede después de los enésimos ataques racistas y xenófobos contra Les Bleus durante una competición internacional.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla hizo unos comentarios el pasado 4 de julio, tras la derrota de su selección en los octavos de final ante Francia por 1-0, especialmente polémicos contra Mbappé (autor del gol de la victoria desde los once metros).

Amarilla dijo al delantero del Real Madrid que era un "camerunés colonizado" que fingía ser francés y que "lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés". En Francia, hay una denuncia en marcha contra la legisladora por "injurias públicas racistas".

En 2018, año en el que Francia ganó su segundo mundial, y en 2022, cuando fue subcampeona al caer ante Argentina en la tanda de penaltis (3-3), la selección francesa también fue objeto de ataques racistas -tanto desde fuera como desde dentro del país-. También en 1998, cuando ganó su primera Copa en un torneo que se disputó en Francia.

La columna de opinión que Rajoy publicó en el diario digital El Debate llevó a su sucesor en la jefatura del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a poner paños fríos para no provocar una crisis diplomática con Francia.

Después de colgar el pasado domingo un mensaje en X de condena a las palabras de su antecesor, Sánchez participó este martes en el desfile militar en los Campos Elíseos del Día Nacional de Francia, junto a otra treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Fuentes de la Moncloa explicaron que la columna del antiguo líder conservador sobre el partido de esta noche "despertó mucho interés en los corrillos", sin dar más detalles del contenido de las conversaciones.

Durante el desfile, las cámaras captaron un momento en el que Sánchez saluda al primer ministro francés, Sébastien Lecornu. El presidente del Gobierno español da la sensación por sus gestos de que pide de nuevo disculpas por los comentarios de Rajoy. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

Los microorganismos necesitan que el alimento les brinde unas condiciones determinadas para sobrevivir

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados

El texto recoge modificaciones en hasta diez normas y establecerá la obligación de escuchar a los menores de edad antes de acordar un régimen de guardia y custodia

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

ECONOMÍA

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

DEPORTES

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”