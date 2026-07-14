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La UCO señala que el PSOE pagó a Leire Díez los 43.225 euros a través de empresas de Zarrías y el exabogado de Koldo

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el PSOE usó empresas del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez.

En un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes precisan que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

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De los cinco pagos, señalan que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntan, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO expone que las cuatro nónimas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".

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"De esta manera, la canalización de los fondos habría seguido el siguiente itinerario, pudiéndose apreciar que el origen de dichos fondos habría sido el PSOE, siendo su destinatario final Leire", agrega.

Y apostilla que "debe apreciarse la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral", incidiendo también en que el partido aportó el mismo número de facturas con esa empresa.

"En virtud de la documentación contable aportada por el propio partido, las transferencias efectuadas a favor de la mercantil Zaño habrían sido ordenadas previsiblemente con cargo en la cuenta cuya titularidad corresponde al PSOE", indica, si bien añade que "este extremo no podría afirmarse de forma concluyente, máxime si se tiene en cuenta la manera en la que la cuenta se encuentra identificada".

Los investigadores manifiestan que, aunque Díez habría percibido 4.000 euros en cada pago, el coste total de dicha contratación habría supuesto 7.505,17 euros para la empresa de Zarrías, algo que "resulta especialmente significativo" dado que esa cantidad coincide "exactamente" con la abonada supuestamente por el partido a Zaño.

SUFRAGAR LA ACTIVIDAD DE DÍEZ

Por otro lado, la UCO señala que Díez recibió una transferencia de la mercantil Oliver Gruppe, relacionada con el exabogado de Koldo, por un importe de 27.225 euros.

Y "al igual" que en el caso de Zarrías, "se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido. En esta ocasión se habrían utilizado concretamente dos despachos profesionales, ambos vinculados a Oliver"", detalla.

"Como resultado del requerimiento judicial diligenciado al partido, se pudo confirmar la existencia de la factura emitida por el despacho al PSOE", apunta, para añadir que, "al igual que en el caso anterior, esta información se obtiene de la documentación contable aportada por el partido, por lo que este extremo no puede afirmarse con rotundidad".

La Guardia Civil ya apuntó en un informe a pagos a Díez que ascienden a "al menos" 43.225 euros para "sufragar la actividad" de la exmilitante en la presunta trama y que, "con el aparente objetivo de desvincular el origen de los fondos", "se habrían articulado operativas de interposición de sociedades y facturación mendaz".

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EuropaPress

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