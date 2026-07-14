La IA deja de ser una novedad tecnológica y ya es conocida y utilizada por la mayoría

Madrid, 14 jul (EFE).- La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en una herramienta plenamente integrada en la sociedad y en el entorno laboral, y una amplia mayoría de los ciudadanos (el 69 por ciento) la utiliza con frecuencia, aunque son muy pocos (el 10 por ciento) los que se consideran expertos en su manejo.

La IA ha entrado en una fase de madurez, en la que el debate ya no es si se usa o no, sino cómo se gobierna y cómo se consigue que reporte valor.

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Además, la brecha ya no es de acceso, sino competencial, puesto que el éxito de las empresas y de los profesionales que utilizan estas herramientas depende de saber interactuar con ellas sin que ese uso masivo se traduzca en una dependencia tecnológica o en la pérdida de habilidades personales.

Estos datos y argumentos se ponen de relieve en el segundo informe elaborado por el observatorio IAON, una iniciativa del Gobierno de Aragón, Microsoft, Ibercaja y la Fundación Ibercaja para promover una inteligencia artificial accesible y comprensible, y lograr que su impacto sea 'positivo, ético y equitativo' en la sociedad.

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El informe, que se ha presentado este martes en Madrid, refleja un aumento en el uso de la IA, con un 40 por ciento de las personas que la utilizan a diario o varias veces por semana.

También ha crecido la percepción de que beneficia a la sociedad, aunque los ciudadanos son más conscientes de los riesgos que acarrea.

Entre los efectos que más preocupan citan la privacidad de los datos, la desinformación y la pérdida de empleos, aunque esta última ha disminuido del 65 al 51 por ciento.

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El uso frecuente de la IA aumenta entre los jóvenes, los estudiantes y las personas con más formación académica. La vida personal es el principal ámbito de uso, seguido del profesional y de la creación de contenidos.

Según el informe, la mayoría de los profesionales percibe que la IA transforma funciones y roles, pero no que sustituya empleos completos, o que la automatización reduce la carga operativa y permite centrarse en tareas más creativas y de más valor.

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La mayoría de las empresas muestra interés en la IA, pero solo una cuarta parte la ha integrado en procesos clave y la inversión es todavía variable, con numerosas empresas todavía en fases exploratorias y con pocas inversiones significativas. La falta de conocimiento y de formación del personal aparece como la principal barrera para su adopción.

El observatorio IAON corrobora que la adopción masiva demanda marcos regulatorios sólidos, como el Reglamento Europeo de IA, para brindar seguridad jurídica, y que las empresas y las instituciones deben priorizar la transparencia, la protección de datos confidenciales y la comprensión de los algoritmos para que todo el ecosistema (gobiernos, empresas y usuarios) pueda confiar en estas herramientas.

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Aunque crece el empleo de la IA, el estudio apunta a una 'gran paradoja': cuanto mayor es la frecuencia de uso más cautelosos son los usuarios al delegar decisiones críticas en esta tecnología, dando prioridad al juicio humano. En este sentido, el informe muestra una caída muy significativa de la IA para conocer diagnósticos médicos o para pedirle asesoramiento legal.

La inteligencia artificial se integra en el trabajo de abajo arriba, o por la puerta de atrás, ya que, aunque el 62 por ciento de los empleados la utilizan en el ámbito laboral, solo el 20 por ciento lo hace con respaldo de su organización.

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En la presentación del estudio han intervenido representantes de Ibercaja, del Gobierno de Aragón, de la empresa Microsoft, de la Agencia Española de Protección de Datos y de Cepyme, que han celebrado cómo crece el uso de la IA, pero también que los usuarios se acerquen a ella de una manera más crítica, más informada y más exigente. EFE