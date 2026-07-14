Espana agencias

La antigüedad es uno de los factores que más influye en el incumplimiento de la ITV

Guardar
Google icon

Madrid, 14 jul (EFE).- La antigüedad es uno de los factores que más influye en el incumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

La asociación ha señalado este martes, en un comunicado, que los vehículos que acuden a la inspección fuera de plazo son, de media, significativamente más antiguos que aquellos que cumplen con la obligación de realizar la ITV en la fecha establecida.

PUBLICIDAD

Mientras que los vehículos que pasan la inspección sin retraso tienen una antigüedad media de 15,2 años, esta aumenta hasta 15,8 años cuando el retraso es de hasta seis meses, a 16,8 años cuando se demora entre seis y doce meses y alcanza los 19,3 años en aquellos vehículos que acumulan más de un año de retraso (4,1 años más que los que cumplen con los plazos).

Además, el porcentaje de vehículos que obtienen un resultado desfavorable aumenta de forma progresiva conforme se incrementa el retraso en realizar la ITV.

Así, mientras que entre los vehículos que realizan la inspección dentro del plazo que les corresponde el nivel de rechazo se sitúa en el 15,2 %, este porcentaje asciende al 19,7 % cuando la demora es de hasta seis meses, al 23 % cuando el retraso se sitúa entre seis y doce meses, y se alza hasta el 25,1 % en los que llevan más de un año sin presentarse a realizar la ITV.

PUBLICIDAD

En España, la ciudad autónoma de Melilla es la que registra el mayor índice de incumplimiento de la ITV, con un 55,2 %, y la que cuenta también con el parque automovilístico más antiguo del país (18,1 años de media).

Tras ella se sitúan Comunidad Valenciana (48,4 %), Ceuta (47,9 %), Baleares (41,4 %), País Vasco (38 %) y Canarias (36,2 %).

El director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, ha sostenido que retrasar la realización de la ITV incrementa el riesgo en la producción de siniestros viales, heridos y fallecidos, así como un posible impacto negativo en la calidad del aire. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

El futuro complejo estará ubicado en Tan-Tan, Marruecos, y su apertura está prevista para el año 2030

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

La Audiencia de Badajoz inhabilita a nueve años al músico, así como a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura. Cabe recurso

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

Las autonomías se preparan para posibles incendios este verano

España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

‘La Revuelta’ fija la fecha de su último programa en RTVE mientras la cadena reorganiza su parrilla por el Mundial

El late night de David Broncano se despide de la audiencia con un cierre de temporada marcado por el fútbol, el regreso del Grand Prix y su cambio de escenario

‘La Revuelta’ fija la fecha de su último programa en RTVE mientras la cadena reorganiza su parrilla por el Mundial

Bruno Mars se convierte en cortador de jamón en pleno concierto en Madrid: un producto extremeño con un precio que puede alcanzar los 700 euros

La protagonista de este instante viral fue una pieza de jamón de la marca Maldonado, una empresa de Alburquerque (Badajoz) reconocida por sus jamones ibéricos de bellota

Bruno Mars se convierte en cortador de jamón en pleno concierto en Madrid: un producto extremeño con un precio que puede alcanzar los 700 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

ECONOMÍA

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

DEPORTES

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión