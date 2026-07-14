La antigüedad es uno de los factores que más influye en el incumplimiento de la ITV

Madrid, 14 jul (EFE).- La antigüedad es uno de los factores que más influye en el incumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

La asociación ha señalado este martes, en un comunicado, que los vehículos que acuden a la inspección fuera de plazo son, de media, significativamente más antiguos que aquellos que cumplen con la obligación de realizar la ITV en la fecha establecida.

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Mientras que los vehículos que pasan la inspección sin retraso tienen una antigüedad media de 15,2 años, esta aumenta hasta 15,8 años cuando el retraso es de hasta seis meses, a 16,8 años cuando se demora entre seis y doce meses y alcanza los 19,3 años en aquellos vehículos que acumulan más de un año de retraso (4,1 años más que los que cumplen con los plazos).

Además, el porcentaje de vehículos que obtienen un resultado desfavorable aumenta de forma progresiva conforme se incrementa el retraso en realizar la ITV.

Así, mientras que entre los vehículos que realizan la inspección dentro del plazo que les corresponde el nivel de rechazo se sitúa en el 15,2 %, este porcentaje asciende al 19,7 % cuando la demora es de hasta seis meses, al 23 % cuando el retraso se sitúa entre seis y doce meses, y se alza hasta el 25,1 % en los que llevan más de un año sin presentarse a realizar la ITV.

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En España, la ciudad autónoma de Melilla es la que registra el mayor índice de incumplimiento de la ITV, con un 55,2 %, y la que cuenta también con el parque automovilístico más antiguo del país (18,1 años de media).

Tras ella se sitúan Comunidad Valenciana (48,4 %), Ceuta (47,9 %), Baleares (41,4 %), País Vasco (38 %) y Canarias (36,2 %).

El director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, ha sostenido que retrasar la realización de la ITV incrementa el riesgo en la producción de siniestros viales, heridos y fallecidos, así como un posible impacto negativo en la calidad del aire. EFE

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