Hallan los cadáveres de 2 gemelos de 11 años ahogados en el río Ter en Manlleu (Barcelona)

Barcelona, 14 jul (EFE).- Los equipos de emergencias han localizado este martes los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por Manlleu (Barcelona). EFE
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