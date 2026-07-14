Hallan los cadáveres de 2 gemelos de 11 años ahogados en el río Ter en Manlleu (Barcelona)

Barcelona, 14 jul (EFE).- Los equipos de emergencias han localizado este martes los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por Manlleu (Barcelona). EFE

Últimas Noticias

Tragedia en Manlleu: encontrados los cadáveres de dos hermanos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter Los hermanos desaparecieron el lunes por la tarde tras jugar al fútbol y bañarse en el río. Como ha avanzado el medio ‘El caso’, los niños no sabían nadar

Adif busca 1.531 trabajadores: estas son las plazas de empleo público, los perfiles demandados y cómo presentar la solicitud La mayor oferta de empleo de la compañía desde 2021 estará abierta hasta el 4 de agosto e incluye más de 30 perfiles profesionales para impulsar el relevo generacional del sector ferroviario

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil La retransmisión oficial del acto captó al presidente del Gobierno consultando de forma reiterada su teléfono móvil justo cuando se hacía pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno La mayoría del Congreso bloquea el primer paso para aprobar las cuentas públicas de 2027 y deja al Ejecutivo ante un nuevo revés parlamentario