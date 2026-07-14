Gobierno ve una barbaridad la pena a David Sánchez y PP elogia que nadie esté sobre la ley

Madrid, 14 jul (EFE).- El Gobierno insiste en defender la inocencia de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, y tilda su condena como una injusticia y barbaridad, mientras que el PP reivindica nuevamente la dimisión de Pedro Sánchez y recuerda que "nadie está por encima de la ley".

Gobierno y partidos se han pronunciado sobre la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, y expone que la práctica del "enchufismo" daña "la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades".

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El Gobierno mantiene que David Sánchez es inocente y que se ha tomado esa decisión contra él sin prueba alguna.

Una inocencia de la que están convencidos igualmente en el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, condenado en la misma sentencia a 18 años de inhabilitación para empleo público.

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Sostiene el Ejecutivo, en palabras de la portavoz, Elma Saiz, que en el transcurso de las vistas se desmontaron "todas y cada una" de las acusaciones contra ellos y que no hubo prueba alguna de que cometieran un delito.

Por ello, espera que en "instancias superiores" a la Audiencia de Badajoz constaten la "inocencia" de David Sánchez cuando se resuelva el recurso a la sentencia.

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En redes sociales, el ministro de Transformación digital, Óscar López, asegura que "no hay ningún motivo" para condenar a David Sánchez: "nuestra democracia merece más respeto", zanja.

También critica que "rompe con todo el pasado" que su proceso judicial se haya tramitado ante una jurisdicción penal en lugar de haberse hecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, señala también en redes sociales que se están tensando las costuras del sistema para "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".

En la misma línea, el partido socialista, a través de su portavoz en el Congreso, Patxi López, ve la sentencia una "auténtica barbaridad" y apunta a la existencia de una "cacería"

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Tras conocerse la condena, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destaca en redes que la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley y que el propio presidente del Gobierno debería dimitir.

El líder popular añade que esta es la tercera condena en el entorno del presidente del Gobierno, tras la del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la del exministro José Luis Ábalos e ironiza con la frase “la verdad acabará imponiéndose”, que usó Pedro Sánchez para denunciar el acoso político y judicial a su familia.

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La publicación de Feijóo ha provocado la respuesta de Puente, que le ha llamado "cobarde" e "incapaz".

A renglón seguido le reprochaba: "Lo que estás haciendo lo pagarás caro en las urnas. No pienses que te va a salir gratis. Ni a ti, ni a los que, a pesar de tus evidentes carencias, quieren llevarte a la Moncloa a toda costa".

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Vox, por su parte, opina que la sentencia demuestra que "estos tipos -los socialistas- son unos chorizos" y "unos ladrones" y que todo lo que determine un juez les parece "estupendo".

Desde la Junta de Extremadura, su vicepresidente, Abel Bautista, cree que la justicia "gana credibilidad" porque ha sabido sobrellevar las presiones políticas y reclama al PSOE que pida perdón por acusar a los populares de "fabricar el caso".

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ve la sentencia como "una sobrada importante" y critica que "los jueces persigan a la gente por la cara", por lo que vaticina que también Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, "será condenada por la cara".

También se han pronunciado algunos partidos que componen la coalición Sumar como Compromís o los comunes, que vislumbran en la condena "una auténtica desproporción".

Asimismo, Compromís advierte a los jueces que "deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de derecho".EFE