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Ester Muñoz cree que la senda de déficit forma parte de la "campaña de propaganda" de Sánchez para ir a las urnas

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que la senda de déficit que se votará este martes en el Pleno de la Cámara Baja forma parte de la "campaña de propaganda" del Gobierno de Pedro Sánchez, junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), para usarlos como "excusa para convocar elecciones".

El PP, Vox y Junts, partidos que conforman una mayoría absoluta en el Congreso, ya han confirmado su voto en contra a la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos de 2027. Se trata de un paso previo a los PGE, que el Ejecutivo calcula para la vuelta del verano.

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La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros

"LO QUE TIENE QUE HACER EL GOBIERNO ES CONVOCAR ELECCIONES"

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por ese debate sobre la senda de déficit, Muñoz ha indicado que el PP considera que lo que "tiene que hacer el Gobierno de España es disolver las Cortes y convocar elecciones".

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La dirigente del PP ha indicado que se trata de una "bomba de humo" que trae el Gobierno con los Presupuestos porque "sus propios socios dicen que es para convocar elecciones".

Según ha añadido, se busca "una excusa para convocar elecciones" porque "ni siquiera están hablando con ellos". "Es evidente que forma parte de su campaña de propaganda", ha finalizado Muñoz.

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EuropaPress

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