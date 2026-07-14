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El Gobierno suma dos nuevas derrotas en el primer Pleno extraordinario del Congreso del verano

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El Gobierno ha cosechado dos nuevas derrotas en el primer Pleno extraordinario convocado por el Congreso este verano, donde ha visto caer la senda de déficit para los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y también la derogación de un decreto ley relativo a RTVE, en ambos casos con los votos de la mayoría que conforman PP, Vox, Junts y UPN.

En la votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, antesala de las cuentas públicas que el Gobierno se ha comprometido a presentar para el año que viene, se han registrado también las abstenciones de los cuatro diputados de Podemos y la diputada de Compromís, adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó.

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El Gobierno hará un nuevo intento de aprobar estos textos en la sesión extraordinaria prevista para el próximo 23 de julio, una vez que el Consejo de Ministros los vuelva a aprobar y los remita de nuevo a la Cámara.

Además, el Pleno del Congreso ha derogado también con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley para que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público.

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