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El genoma del anisakis permite crear una herramienta para rastrear el parásito

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Barcelona, 14 jul (EFE).- El ensamblaje del genoma -conjunto de ADN- del parásito anisakis, presente en las entrañas de muchos peces, permite crear una nueva herramienta genética para rastrearlo, según un estudio del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC).

Publicado en la revista Scientific Reports, el trabajo ha permitido diseñar un método molecular de bajo coste para identificar de forma rápida y precisa a las dos principales especies de este gusano en las costas europeas.

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Gracias a las tecnologías de secuenciación del CNAG, los científicos han obtenido el mapa genético más completo hasta la fecha del Anisakis simplex (la especie más común en el Atlántico), descodificando el 98,2 % de sus genes.

Con esta información de referencia, los investigadores han identificado un panel de 500 variantes genéticas tras analizar más de 2.000 ejemplares.

El resultado es un test de bajo coste, que actúa como un "código de barras" genético centrado en tan solo diez variantes de ADN clave, y distingue con precisión si un espécimen pertenece a la especie Anisakis simplex, a la Anisakis pegreffii o si se trata de un híbrido de ambas.

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"Esta herramienta genómica hará posible entender la dinámica poblacional de distintos parásitos que afectan a la salud humana y a especies claves para su alimentación, para su mejor prevención y control en un mundo cada vez más global", ha afirmado el investigador de la USC y uno de los autores principales, Paulino Martínez.

Además de su uso comercial, los investigadores destacan que esta tecnología permitirá vigilar el impacto del cambio climático y de las olas de calor marinas en los ecosistemas, unos fenómenos que obligan a estos patógenos a modificar sus rutas de migración dentro de los propios peces.

"Ello tiene una gran repercusión en los stocks de pesca, tanto desde el punto de vista de la calidad relacionada con la migración parasitaria en el pescado como en salud pública por el poder alergénico de las proteínas de anisakis", ha concluido el investigador del IIM-CSIC y coautor del estudio, Santiago Pascual. EFE

dic/mg/acm

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