El camión que chocó con una grúa y un taxi en Málaga llevaba 31.000 litros de gasóleo

Málaga, 14 jul (EFE).- El camión cisterna que este lunes se incendió tras un accidente con otros vehículos en la autopista AP-7 entre Benahavís y Estepona (Málaga) portaba 31.000 litros de gasóleo cuando, por causas que se investigan, chocó con una grúa y un taxi, con el trágico balance de dos fallecidos y siete heridos.

El siniestro se produjo sobre las 17:50 horas en el punto kilométrico 1.059,600 cuando el camión colisionó con una grúa portavehículos, y a su vez contra un taxi que se encontraban en el arcén derecho de la vía porque habían acudido a recoger un vehículo todoterreno averiado y a la familia que viajaba en el mismo, han dicho a EFE fuentes de la investigación.

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En el siniestro fallecieron el conductor del camión, un hombre de 54 años, y una mujer española de 62 años, ocupante del taxi, y resultaron heridos de gravedad el conductor de la grúa, un hombre de 52 años, además de una mujer de 42 años, que iba en el taxi.

El conductor del taxi, de 55 años, resultó herido de carácter leve, al igual que dos hombres de 65 y 42 años, y dos niños de 8 y un año, todos ellos españoles y ocupantes de este vehículo, según las fuentes.

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Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, como son el Costa del Sol de Marbella, al Clínico de Málaga y el Punta Europa de Algeciras (Cádiz), según el 061.

El todoterreno averiado se encontraba sobre la plataforma de la grúa en el momento del accidente, y la familia que se desplazaba en el mismo ya estaba en el taxi.

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La Guardia Civil investiga las causas del accidente para determinar por qué se produjo el "choque por raspado" del camión cisterna, que transportaba 31.000 litros de gasóleo, con el portavehículos, y a su vez con el taxi.

Cuando los bomberos llegaron al lugar comprobaron que se había producido un accidente con dos fallecidos y que, tras el impacto, el camión cisterna se había incendiado y el fuego se extendía a la arboleda colindante, cercana al jardín botánico, por lo que tuvo que intervenir el Infoca para evitar que se propagara por la masa forestal.

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A consecuencia del accidente se produjo el corte total de la vía en esa zona, que ha recuperado la normalidad poco antes de las 8:00 horas de este martes, según han dicho a EFE fuentes de la sociedad concesionaria de la autopista, Ausol.

Los técnicos de la autopista y los de la empresa de transportes del camión accidentado han trabajado durante toda la noche para poder abrir antes de lo previsto, han explicado.

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Previamente, en sentido Algeciras se reabrió la calzada minutos antes de las 21:00 horas de este lunes y en sentido Málaga a las 6:30 horas se abrió un carril y estaba cortado el derecho a la espera de que concluyesen los trabajos de limpieza, según un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga. EFE