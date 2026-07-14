Espana agencias

Documentan en un yacimiento de Tarragona el paso de cazadores-recolectores a campesinos

Guardar
Google icon

Barcelona, 14 jul (EFE).- Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Institución Milà i Fontanals han documentado en Les Coves del Fem de Ulldemolins (Tarragona) evidencias "claves" sobre la transición entre los últimos cazadores-recolectores y las primeras comunidades campesinas

Los trabajos arqueológicos, realizados entre el 30 de mayo y el 28 de junio, han revelado una "extensa ocupación" correspondiente al Neolítico antiguo cardial, según ha indicado este martes el Departamento de Territorio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Esta se caracteriza por la presencia de dos hogares y ocho fosas excavadas en el subsuelo, interpretadas como silos destinados inicialmente al almacenamiento y reutilizadas posteriormente para verter residuos domésticos.

Ahí encontraron fragmentos de cerámica decorada, herramientas y restos líticos de sílex, de fauna consumida, semillas y frutas carbonizadas, entre otras evidencias relacionadas con las actividades cotidianas de las primeras comunidades agrícolas del valle del Montsant.

PUBLICIDAD

Dicho registro permite profundizar en el conocimiento de las prácticas económicas, los hábitos de consumo y las formas de vida de estas poblaciones en los primeros momentos del Neolítico.

El yacimiento de Les Coves del Fem, de unos 300 metros cuadrados, es objeto de excavaciones desde 2013 y se ha consolidado como uno de los referentes para el estudio de la prehistoria reciente en Cataluña, según el Govern. EFE

dic/pll/acm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

Los microorganismos necesitan que el alimento les brinde unas condiciones determinadas para sobrevivir

¿Por qué aumentan las intoxicaciones alimentarias en verano?: altas temperaturas y comida mal conservada, el hábitat perfecto para las bacterias

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

El partido se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos considerados entre los grandes candidatos al título. La expectación es máxima y se anticipa un choque cargado de emociones

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados

El texto recoge modificaciones en hasta diez normas y establecerá la obligación de escuchar a los menores de edad antes de acordar un régimen de guardia y custodia

El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

ECONOMÍA

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

DEPORTES

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”