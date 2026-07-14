Documentan en un yacimiento de Tarragona el paso de cazadores-recolectores a campesinos

Barcelona, 14 jul (EFE).- Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Institución Milà i Fontanals han documentado en Les Coves del Fem de Ulldemolins (Tarragona) evidencias "claves" sobre la transición entre los últimos cazadores-recolectores y las primeras comunidades campesinas

Los trabajos arqueológicos, realizados entre el 30 de mayo y el 28 de junio, han revelado una "extensa ocupación" correspondiente al Neolítico antiguo cardial, según ha indicado este martes el Departamento de Territorio en un comunicado.

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Esta se caracteriza por la presencia de dos hogares y ocho fosas excavadas en el subsuelo, interpretadas como silos destinados inicialmente al almacenamiento y reutilizadas posteriormente para verter residuos domésticos.

Ahí encontraron fragmentos de cerámica decorada, herramientas y restos líticos de sílex, de fauna consumida, semillas y frutas carbonizadas, entre otras evidencias relacionadas con las actividades cotidianas de las primeras comunidades agrícolas del valle del Montsant.

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Dicho registro permite profundizar en el conocimiento de las prácticas económicas, los hábitos de consumo y las formas de vida de estas poblaciones en los primeros momentos del Neolítico.

El yacimiento de Les Coves del Fem, de unos 300 metros cuadrados, es objeto de excavaciones desde 2013 y se ha consolidado como uno de los referentes para el estudio de la prehistoria reciente en Cataluña, según el Govern. EFE

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