Condenados dos patronos de una patera con 13 migrantes, rescatada a la deriva en Alicante

Alicante, 14 jul (EFE).- Dos hombres han sido condenados por la Audiencia de Alicante a sendas penas de dos años y tres meses de cárcel por patronear una patera con trece migrantes a bordo que fue rescatada al quedar a la deriva frente a las costas alicantinas tras zarpar desde Argelia.

La embarcación, de 5,5 metros de eslora, partió de Typasa, en Argelia, en torno a las 6:00 horas del 22 de febrero de este año con trece migrantes -todos ellos, varones- y los dos acusados.

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La sentencia detalla que los trece ocupantes habrían pagado el equivalente a 5.000 euros por la realización del viaje, según la declaración ofrecida en la fase de instrucción por uno de ellos bajo la condición de testigo protegido.

Los dos procesados eran quienes controlaban el rumbo y quienes se encargaban del repostaje, sin disponer de elementos de orientación en la navegación, ni contar con equipos de seguridad o medios para el achique de agua.

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Sin embargo, la travesía se interrumpió después de haber recorrido alrededor de 5 kilómetros, cuando la embarcación se quedó sin combustible y quedó a la deriva frente a las costas alicantinas de Arenales del Sol.

Entonces, uno de los viajeros decidió solicitar ayuda con una llamada al 112, alrededor de las 22 horas del 23 de febrero, lo que permitió que la Guardia Civil llevara a cabo el rescate en torno a las 23:15 horas.

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Los dos encausados asumieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la vista preliminar previa al desarrollo del juicio.

Así, el tribunal ha dictado sentencia condenatoria por la que impone a cada uno de los acusados la pena de dos años y tres meses de prisión por un delito contra los derechos de los extranjeros. La resolución judicial es firme, sin que quepa posibilidad de recurso. EFE

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