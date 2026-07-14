Aplazados Valencia-Betis, R.Madrid-R.Sociedad, Barça-Athletic y Atco.-Málaga de 1a jornada

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- LaLiga confirmó los horarios de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, en la que se aplazarán los encuentros Atlético de Madrid-Málaga, Valencia-Betis, Real Madrid-Real Sociedad y Barcelona-Athletic Club por la presencia en las semifinales del Mundial de jugadores de estos clubes.

El Atlético de Madrid-Málaga se jugará el miércoles 19 de agosto (21.00 horas); el Valencia-Betis el martes 25 (21.00 horas), el Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 (21.00 horas) y el Barcelona-Athletic Club el jueves 27 (21.00 horas).

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El resto de encuentros de la jornada inicial se disputarán entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto.

El primer partido de la temporada será el sábado 15, Alavés-Getafe (19.30 horas), y ese día también se jugará el Sevilla-Rayo Vallecano (21.30 horas).

El domingo 16 se disputarán Racing Club-Villarreal (17.00 horas), Espanyol-Levante (19.00 horas) y Celta-Osasuna (21.30 horas). El lunes 17 se jugará el duelo Deportivo de La Coruña-Elche (21.00 horas), en la vuelta del conjunto gallego a la máxima categoría.

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LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se sometieron a un arbitraje para la fijación del inicio de la competición, ante la falta de acuerdo sobre las fechas.

El árbitro avaló el planteamiento de LaLiga y no el que hizo AFE, que propuso que fuese el 23 de agosto ante la celebración del Mundial, que concluye el próximo domingo día 19, y su impacto en el regreso a sus clubes de un amplio número de jugadores de la competición española.

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En su resolución, el árbitro incluyó que se valorara la conveniencia de realizar un aplazamiento de algunos partidos de la primera jornada, en función del número potencial de afectados por la conclusión de su participación en el último día del Mundial, cuyas semifinales enfrentan este martes a España y Francia y mañana miércoles a Inglaterra y Argentina. EFE