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Almeida encuadra "comentario sarcástico" de Rajoy en "polémica inventada" de Sánchez, a quien ve similitud con Le Pen

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encuadrado el "comentario sarcástico" del expresidente Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa de fútbol en una "polémica inventada" por parte de Pedro Sánchez, a quien le ha encontrado similitudes con el Frente Nacional de Marine Le Pen.

"No cuela. Estamos ante otra polémica inventada, otra cortina de humo por parte del Gobierno de España, que le ha dedicado más tiempo a un comentario de Mariano Rajoy que a las joyas de (José Luis Rodríguez Zapatero. Le ha dedicado más tiempo a un comentario sarcástico e irónico de Mariano Rajoy que a un expresidente del Gobierno que en estos momentos está imputado por una serie de delitos, entre los cuales se incluye la organización criminal", ha lanzado Almeida desde Pozuelo, hasta donde se extiende bicimad.

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El alcalde tiene claro que lo de Zapatero, más allá de que parezca delito o no, a determinar por los tribunales, "sí es una sinvergonzonada, aunque esto al Gobierno no le importa, le da igual". "Eso sí, llevan dos días viviendo del comentario de Rajoy", ha criticado, tras defender que "no hay que alimentar polémicas estériles".

EL FRENTE NACIONAL DE LE PEN

"Uno ya llega ya a la conclusión de que al Gobierno de Sánchez no le importa siquiera coincidir con el Frente Nacional francés. Ellos, que vinieron a combatir el fascismo, tienen el mismo argumentario que el Frente Nacional francés. Coincidencias que tiene la vida", ha ironizado.

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En resumen, Martínez-Almeida ha insistido en que se trata de "otra polémica inventada, al margen de que a cada uno le parezca mejor o peor el comentario, pero que no tiene realmente mayor trascendencia que lo que es un comentario en un artículo que versa sobre un partido que se va a celebrar hoy".

"Pretender que aquí hay un conflicto diplomático no cuela por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene problemas bastante más graves que un comentario en un artículo. Lo que no tiene es suficiente argumentario como para desviar la atención de sus problemas y se agarra a un clavo ardiendo", ha declarado.

"COMENTARIO IRÓNICO SIN NINGUNA INTENCIONALIDAD RACISTA"

Martínez-Almeida tiene claro que Rajoy "hace un comentario irónico, sarcástico, sin ninguna intencionalidad racista y no pasa nada. Si alguien se ha sentido molesto por ese comentario, pues no pasa nada, se dice y se acabó, pero de ahí a levantar la polvareda que ha habido hasta aquí...".

En este punto ha insistido en que "Pedro Sánchez y el Frente Nacional utilizan el mismo argumentario", algo que le parece "un poco exagerado y una ironía de la vida ver que Pedro Sánchez y Marine Le Pen tienen exactamente la misma visión de esto".

En todo caso "no se trata de lapidar en la plaza pública al presidente Rajoy". A él, en todo caso, le parece "más urgente que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones del origen de esas joyas, que es una sinvergonzonada". "Eso es lo que verdaderamente le importa a los españoles. A los españoles le importa acabar con la corrupción que tenemos en España y no un comentario periodístico", ha zanjado.

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