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Albares ve el acuerdo que acaba con la verja de Gibraltar como "absolutamente histórico"

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Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado este martes de "absolutamente histórico" el acuerdo que acabará con la verja de Gibraltar y que, tres siglos después, permitirá que Gibraltar y el Campo de Gibraltar vuelvan "a darse la mano".

Albares se ha referido así en una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, al acuerdo sobre Gibraltar que la UE y el Reino Unido rubrican este martes en Bruselas, y que supondrá, entre otras cosas, el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

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"Hoy vamos a firmar un acuerdo absolutamente histórico, un acuerdo que abre una nueva era para Gibraltar y el Campo de Gibraltar, que abre enormes posibilidades. Tres siglos después, Gibraltar y el Campo de Gibraltar se van a volver a dar la mano a partir de las cero horas de mañana", ha señalado.

Ha destacado también que con este acuerdo se cierra definitivamente la "última pieza del puzzle" del Brexit, y se abre también "una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y entre la Unión Europea y el Reino Unido".

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Además, el ministro ha dicho que este acuerdo completa las "extraordinarias relaciones de vecindad" que ha diseñado el Gobierno en los últimos años, también con Marruecos y Argelia y con ese tratado de amistad con Francia que, "a pesar del PP, va a salir adelante", ha apostillado.

"Yo estoy muy orgulloso de que en la selección española haya españoles como Lamine Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar y me dan alegrías con sus jugadas exactamente igual que Oyarzabal o Fabián", ha asegurado Albares quien ha hecho hincapié en que "son selecciones diversas, eso es ser ciudadano hoy en día".

"El PP es un estorbo para la política exterior de España", ha aseverado el ministro de Exteriores quien ha añadido que tiene "que estar sistemáticamente explicando que el PP y la política exterior de España no tienen nada que ver y que no representan el sentir mayoritario del pueblo español".

"Al señor Feijóo le daría un consejo: hay momentos para hacer oposición, muchos, pero también hay momentos para hacer España. Cuando España va a jugar la semifinal de un Mundial y es un momento de unidad nacional, ese es un momento para hacer España, no para envenenar la relación con nuestro gran vecino y amigo del norte", ha concluído. EFE

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