Albares ve el acuerdo que acaba con la verja de Gibraltar como "absolutamente histórico"

Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado este martes de "absolutamente histórico" el acuerdo que acabará con la verja de Gibraltar y que, tres siglos después, permitirá que Gibraltar y el Campo de Gibraltar vuelvan "a darse la mano".

Albares se ha referido así en una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, al acuerdo sobre Gibraltar que la UE y el Reino Unido rubrican este martes en Bruselas, y que supondrá, entre otras cosas, el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

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"Hoy vamos a firmar un acuerdo absolutamente histórico, un acuerdo que abre una nueva era para Gibraltar y el Campo de Gibraltar, que abre enormes posibilidades. Tres siglos después, Gibraltar y el Campo de Gibraltar se van a volver a dar la mano a partir de las cero horas de mañana", ha señalado.

Ha destacado también que con este acuerdo se cierra definitivamente la "última pieza del puzzle" del Brexit, y se abre también "una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y entre la Unión Europea y el Reino Unido".

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Además, el ministro ha dicho que este acuerdo completa las "extraordinarias relaciones de vecindad" que ha diseñado el Gobierno en los últimos años, también con Marruecos y Argelia y con ese tratado de amistad con Francia que, "a pesar del PP, va a salir adelante", ha apostillado.

"Yo estoy muy orgulloso de que en la selección española haya españoles como Lamine Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar y me dan alegrías con sus jugadas exactamente igual que Oyarzabal o Fabián", ha asegurado Albares quien ha hecho hincapié en que "son selecciones diversas, eso es ser ciudadano hoy en día".

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"El PP es un estorbo para la política exterior de España", ha aseverado el ministro de Exteriores quien ha añadido que tiene "que estar sistemáticamente explicando que el PP y la política exterior de España no tienen nada que ver y que no representan el sentir mayoritario del pueblo español".

"Al señor Feijóo le daría un consejo: hay momentos para hacer oposición, muchos, pero también hay momentos para hacer España. Cuando España va a jugar la semifinal de un Mundial y es un momento de unidad nacional, ese es un momento para hacer España, no para envenenar la relación con nuestro gran vecino y amigo del norte", ha concluído. EFE

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