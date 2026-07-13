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Vox reclama "no politizar" el fútbol tras las palabras de Rajoy sobre Francia y pide centrarse "en cosas serias"

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El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha reclamado este lunes "no politizar" el fútbol, tras las palabras del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa, y ha pedido centrarse "en cosas serias", como los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

El expresidente dijo en una columna de opinión en el diario 'El Debate' que la selección de Francia "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El Gobierno ha pedido al PP que desautorice a Rajoy, y los 'populares' creen que sus declaraciones no tenían mala intención.

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En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha ironizado con que "es la primera vez en 20 años que Rajoy dice algo que molesta a la izquierda", pero, a renglón seguido, ha pedido "dejar al fútbol fuera" de la política.

Además, ha recomendado "centrarse en cosas serias", como la corrupción y que "una mafia gobierna España" y cree que estos debates "hacen perder el tiempo" y distraen de esos asuntos.

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