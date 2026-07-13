Vox cuestiona para qué quiere el Gobierno "aguantar" sin Presupuestos y pide elecciones

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha cuestionado este lunes el motivo por el que el Gobierno quiere "aguantar" lo que queda de legislatura si no consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha vuelto a pedir elecciones, ante la presunta corrupción que, según denuncia, "vive en el corazón" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gobierno lleva este martes al Pleno del Congreso la senda de estabilidad y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los PGE de 2027, paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos, que se calcula para la vuelta del verano. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido durante esta jornada en que el Gobierno quiere agotar la legislatura, aunque la Cámara Baja no respalde la senda de estabilidad.

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"¿Para qué quieren aguantar, para seguir ahondando en el pozo de la corrupción; para apartar a los españoles de los dirigentes; para ahondar en la fractura entre un trabajador autónomo que no llega a fin de mes y los que se gastan 14 millones de euros en una marca de ropa (Dmocracia)", se ha preguntado Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox.

Sobre la votación de los PGE, Fúster ha pronosticado que el Ejecutivo presentará un proyecto de presupuestos "tremendamente expansivos, con un gasto social terrible" que llevarán al país "a la debacle" y a "la ruina", pero que "cuando los tumben convocarán elecciones" con los PGE rechazados "como programa electoral". "Es otra forma de engañar a los españoles, no han sido capaces de presentar presupuestos en condiciones en tres años", ha agregado el portavoz.

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SÁNCHEZ, RODEADO DE CORRUPCIÓN

Fúster ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al entorno político y familiar de Sánchez, y ha asegurado que la corrupción "ya no rodea al Gobierno, sino que vive en su corazón" y ha censurado que, cada vez que aparece un nombre nuevo, el jefe del Ejecutivo se escuda en el desconocimiento. "Esa excusa no sirve", ha lamentado.

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El último imputado del entorno del presidente ha sido el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, en el marco de las pesquisas por el 'caso Leire Díez'. El portavoz nacional de Vox cree que esta imputación constituye "un salto cualitativo" porque Serrano pertenece "al núcleo de la máxima confianza" de Sánchez.

"Sánchez no está rodeado de casualidades, sino de imputados", ha afirmado Fúster, que ha vuelto a pedir elecciones y que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas ante la Justicia.

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