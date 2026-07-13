Vox celebra que Feijóo le "copie" pero le recomienda prepararse para meterse en "jardines"

Madrid, 13 jul (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha celebrado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "copie" planteamientos de Vox, pero le ha recomendado que si quiere meterse en determinados "jardines" debería "ir más preparado".

En una rueda de prensa tras la reunión de los lunes del Comité de Acción Política (CAP) de su partido, Fúster ha contestado de este modo al ser preguntado por las últimas polémicas suscitadas por las opiniones de Feijóo sobre el absentismo laboral, la inmigración o la conocida como 'ley de nietos".

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Para el portavoz de Vox, polémicas de ese tipo desvían la atención de lo importante al considerar que los debates que hay que abrir son los que insisten en la necesidad de que haya instituciones limpias y no gobiernos "corruptos" como es, en su opinión, el de Pedro Sánchez.

"Estos son los debates que ahora mismo nos interesan, el resto yo creo que son jardines en los que yo le diría que para copiar a Vox en algunas cosas, que está muy bien, hay que ir más preparado", ha afirmado.

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Respecto a las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, ha bromeado diciendo que cuando supo de ellas pensó que era "la primera vez en 20 años que Rajoy decía algo que molestaba a la izquierda".

Aparte de la broma, Fúster ha pedido dejar el fútbol fuera de la política y centrarse en "cosas serias" como la "enorme corrupción" que, según ha insistido, rodea al Gobierno.

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Y preguntado sobre qué es ser francés o ser español, ha contestado que corresponde a lo franceses decir lo que es ser francés, mientras que sobre qué es ser español ha respondido que para Vox "nunca ha sido una cuestión de raza ni de color de la piel".

Rajoy publicó el pasado viernes un artículo en el que señalaba que "la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", texto que ha desatado la reacción del Ejecutivo francés, que le ha acusado de racista y ha considerado sus afirmaciones inaceptables. EFE

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