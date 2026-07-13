Vox achaca los incendios forestales al "ecofanatismo": "La restauración de la naturaleza aviva la llama"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha atribuido este lunes los incendios forestales en época estival, como el de Los Gallardos (Almería), que ha dejado 13 fallecidos, al "ecofanatismo" y a las políticas de restauración de la naturaleza, que "avivan la llama".

Fúster se ha remontado a los incendios del verano pasado en Castilla y León para afirmar que "las políticas de recuperación de la naturaleza", que implican no desbrozar el monte o la prohibición de pastorear ganado en ciertas zonas, empeoran el pronóstico en caso de incendios, sea cual sea el origen de las llamas.

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"Esa restauración de la naturaleza, el ecofanatismo que se ha impulsado tanto en España como en Europa, avivan la llama", ha indicado en rueda de prensa desde la sede nacional del Vox.

El portavoz de Vox ha evitado hacer una valoración de la coordinación entre administraciones y las tareas de rescate en el marco del incendio de Los Gallardos, aunque ha pedido "extraer lecciones poderosas para el futuro" de los informes que se realicen sobre los operativos y así saber "cómo se puede mejorar". Asimismo, ha lamentado las víctimas mortales del incendio de Almería.

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