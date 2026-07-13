Un estudio revela que comer frutos secos cada día mejora la calidad del esperma

Tarragona, 13 jul (EFE).- Consumir al menos una ración diaria de frutos secos está relacionado con una mayor concentración y recuento de espermatozoides y con menos alteraciones del seminograma, según un estudio liderado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

El estudio, publicado en la revista científica ‘Andrology’, incluye datos de 222 hombres sanos de entre 18 y 40 años y los resultados revelan que consumir al menos siete raciones semanales de frutos secos —el equivalente aproximado a una ración diaria de 30 gramos— está asociado con una concentración más elevada de espermatozoides y con un recuento total superior de estas células reproductivas.

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Además, los participantes con un consumo más elevado de frutos secos presentaban menos probabilidades de mostrar alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, uno de los factores que pueden afectar a la fertilidad masculina.

Concretamente, la investigación apunta que los hombres que consumían una ración diaria tenían un 75 % menos probabilidades de presentar problemas de movilidad espermática y un 69 % menos riesgo de tener alguna alteración en el seminograma.

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El estudio señala también que cuando los frutos secos se sustituyen por productos ultraprocesados, como patatas fritas, bollería industrial o snacks ricos en grasas saturadas y trans, hay alteraciones negativas en el seminograma, especialmente en el número y la concentración de espermatozoides.

Los investigadores recalcan que, aunque los resultados refuerzan la evidencia sobre el papel de la alimentación en la salud reproductiva masculina, es necesario seguir profundizando para entender cómo determinados patrones dietéticos pueden influir en la calidad del semen.

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“Hay que seguir investigando para comprender mejor qué mecanismos biológicos explican estas asociaciones y hasta qué punto pueden tener implicaciones clínicas en fertilidad masculina”, afirma la investigadora predoctoral de la URV y primera autora del artículo, Estefanía Dávila-Córdova.

La infertilidad afecta a cerca de una de cada seis personas en edad reproductiva en algún momento de sus vidas, según la Organización Mundial de la Salud, y aproximadamente la mitad de los casos tiene algún componente asociado a la salud reproductiva masculina y a la calidad del semen. EFE

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