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TSJCyL condena a SACyL a indemnizar con 120.000 euros tras la muerte de un paciente por perforación intestinal

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha estimado sustancialmente el recurso presentado por la viuda y los tres hijos de un paciente fallecido tras sufrir una perforación intestinal no diagnosticada durante una primera asistencia en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, y ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Junta a indemnizarles por pérdida de oportunidad terapéutica con 120.000 euros.

El tribunal ha analizado la atención prestada al paciente, de 56 años, que acudió al servicio de Urgencias en 2022 por estreñimiento de varios días de evolución y dolor abdominal. Tras realizarle exploraciones analíticas y radiológicas, fue dado de alta con diagnóstico de dolor abdominal secundario a estreñimiento, según la información del Gabinete de Prensa del TSJCyL recogida por Europa Press.

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Dos días después, regresó al mismo hospital con un cuadro clínico agravado y fue diagnosticado mediante TAC abdominal de diverticulitis aguda perforada, siendo intervenido quirúrgicamente de urgencia. Pese a la operación, el paciente falleció posteriormente como consecuencia de un shock séptico y fracaso multiorgánico.

La Sala ha considerado acreditado que durante la primera asistencia concurrían varios elementos que exigían una valoración diagnóstica más exhaustiva. Entre ellos, ha destacado la existencia de dolor abdominal, antecedentes de diverticulosis, tratamiento prolongado con corticoides y determinados hallazgos radiológicos que, a juicio del tribunal, debieron llevar a la realización de un TAC abdominal para descartar una perforación intestinal.

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Los magistrados han entendido que no puede afirmarse con certeza que un diagnóstico más temprano hubiera evitado el fallecimiento, pero sí que la omisión de esa prueba redujo significativamente las posibilidades de supervivencia del paciente.

Por ello, aplican la doctrina de la pérdida de oportunidad terapéutica, una figura que permite reconocer una indemnización cuando una actuación médica impide al paciente beneficiarse de posibilidades reales de tratamiento o curación, aunque no pueda demostrarse que el resultado final habría sido necesariamente distinto.

La resolución de la Sala no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

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EuropaPress

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