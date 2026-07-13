'Timón de Atenas', un espejo de la sociedad actual a partir de un enfoque 'shakespeariano'

Mérida, 13 jul (EFE).- 'Timón de Atenas', una de las obras menos representadas del dramaturgo y poeta William Shakespeare, llega al Festival de Teatro Clásico de Mérida para ser un espejo de la sociedad actual, con sus hipocresías, consumismo, materialismo y corrupción del ser humano.

Con Pepe Viyuela, Esther Acevedo, Beatriz Melgares y Tomás Pozzi a la cabeza de un elenco de siete actores y actrices, la obra ofrece "alguna de las reflexiones más profundas y vigentes de la condición humana", ha apuntado el director del festival, Jesús Cimarro, en la rueda de presentación de esta obra.

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"Habla de amistad, poder, ambición, generosidad, traición y desencanto" en un marco de reflexión de cómo es el ser humano a partir del texto de Shakespeare, que ahora ha versionado Joaquín Hinojosa bajo la dirección y dramaturgia de Hernán Gené.

Este último ha desgranado que la obra empieza como una comedia y termina como una tragedia, un proceso que permite al público descubrir que asiste a "un mundo de reflexión profunda, oscura y dolorosa” experimentada por el personaje principal, Timón.

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En este papel se mete el actor Pepe Viyuela -repite en el festival emeritense por séptima vez-, para quien esta obra “nos interpela y nos habla del presente, de una monetización de la amistad, de los afectos y de los principios”.

"Esa monetización ya existía en la época de Shakespeare, también en la antigua Atenas y sigue estando presente en el mundo de hoy", ha dicho Viyuela. A su juicio, la función insta al espectador a “bucear en lo realmente interesante, profundo y primordial de la vida: el cariño, el afecto y la cercanía de nuestros congéneres".

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'Timón de Atenas' es una obra "compleja, con muchos personajes, cambios, coreografía y de movimiento de mobiliario", ha apuntado Esther Acevedo, que encarnará a Flavio, un fiel sirviente del personaje principal.

Quien mejor representará la multitud de personajes sobre el escenario es Samuel Viyuela, que encarnará a Ventidio y Lúculo, dos supuestos amigos de Timón, de "esos que vistos desde fuera -ha apuntado el hijo de Pepe Viyuela- no te llevan por el buen camino".

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De hecho, los numerosos personajes en la obra -Shakespeare introdujo a más de una veintena en su texto- obligan a actrices y actores a actuar con precisión milimétrica de tiempo y espacio.

"Gené ha conseguido hacer un auténtico reloj con todas las piezas que lleva” la obra, ha dicho Samuel Viyuela en rueda de prensa.

Similar situación de "multiperfil" la tiene Tomás Pozzi, que interpretará a Apamento, un fiel amigo de Timón, así como a otros personajes. "Es un universo hermoso para un actor o para una actriz poder transitar tantas vidas y tantas formas distintas de interpretar" en una misma función.

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Junto a ellos, estarán Miguel Uribe, Pepa Zaragoza y Beatriz Melgares. Esta última encarnará a Sempronia, versión femenina en esta obra de uno de los amigos de Timón. "Es una joyera falsa, aduladora, egoísta y muy sofisticada que trata de ganarse a éste para conseguir sus objetivos", ha adelantado.

Este tercer estreno del festival, que se podrá disfrutar entre el 15 y 19 de julio, "sorprenderá al público y volverá a demostrar que las grandes historias nunca dejan de dialogar en cada época", ha expuesto Cimarro. EFE

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