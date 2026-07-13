Sanidad dice que España y Europa tienen que hacer los deberes en legislación farmacéutica

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 13 jul (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado este lunes que "tanto España como Europa tienen que hacer los deberes" en materia farmacéutica, algo por lo que desde el Ministerio ya trabajan al objeto de renovar la legislación vigente.

En declaraciones a los medios previas al curso 'Innovación biofarmacéutica en España: competitividad, acceso y futuro de la salud' en San Lorenzo de El Escorial, Padilla ha considerado que es vital legislar para "tener cierta cintura ante lo que va a venir", y dado que muchos países están tomando medidas para atraer inversión en el ámbito biomédico: "Hay que hacer los deberes".

PUBLICIDAD

Respecto a España, el secretario de Estado ha señalado que ya se ha aprobado una "parte importante" de la legislación farmacéutica y se va a seguir aprobando en las próximas semanas, tras la prórroga el pasado 6 de julio del periodo de información pública del real decreto de precio y financiación de medicamentos.

No obstante, ha reconocido que "lo que hace falta es elevar la política farmacéutica al rango de política de país, no de cada uno de los ministerios".

PUBLICIDAD

España, ha dicho, "no solo es el país de la Unión Europea donde más ensayos clínicos se hacen, sino que hemos disminuido el tiempo que se tarda en financiar un medicamento, aumentando el porcentaje de medicamentos que se financian".

El secretario de Estado ha destacado que la coordinación entre instituciones permite que España mantenga un "relato conjunto" sobre política biosanitaria y ha añadido que en un sistema sanitario como el español, de predominio público, "es importante que la administración, la industria y la comunidad científica trabajen juntos en el marco de un ecosistema de centros de excelencia, donde se investiga a la vez que se atiende".

PUBLICIDAD

Además, ha alabado la capacidad del sistema español para dar una formación docente con la que se puede cubrir "esa cadena completa entre quienes están investigando, tanto en el ámbito público como en el privado, en las diferentes fases del medicamento".

El secretario de Estado ha informado de la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de la ley de los medicamentos y productos sanitarios, así como de la puesta en marcha del plan Profarma (2025-2026) de fomento de la competitividad en la industria farmacéutica. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)