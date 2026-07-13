Rescatadas 29 personas en una patera al sur de Cabrera (Baleares)

Palma, 13 jul (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 29 personas de origen subsahariano que viajaban en una patera a unas 8 millas al sur de la isla de Cabrera, ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

La localización de la pequeña embarcación tuvo lugar a las 19:10 horas de este domingo y todos los migrantes se encuentran en un aparente buen estado de salud.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, estas islas han registrado 171 llegadas de pateras con 3.208 migrantes en situación irregular.

Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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