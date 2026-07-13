Renovado en Isaba (Navarra) “el tratado transfronterizo en vigor más antiguo de Europa”

Pamplona, 13 jul (EFE).- El paraje de Ernaz, en Isaba (Navarra), ha acogido de nuevo un 13 de julio la ceremonia del Tributo de las Tres Vacas, que este año cumple 651 años desde que se celebrara por primera vez en 1375, lo que lo hace el tratado transfronterizo en vigor más antiguo de Europa.

El Tributo de las Tres Vacas es un acuerdo que data de 1375, y que puso fin a las disputas entre los valles fronterizos de Roncal y Baretous (Alto Bearn-Francia) enfrentados por el aprovechamiento de los pastos.

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El Tributo, que tiene lugar todos los años el 13 de julio, es la aportación en especie -tres vacas- que los ganaderos del valle de Baretous pagan a sus vecinos fronterizos de Isaba, Garde, Urzainqui y Uztárroz, todos ellos en el valle de Roncal, por el derecho al disfrute de sus pastos.

Justo antes de la entrega de los animales, los representantes municipales de los valles de Roncal y Baretous, ataviados con la indumentaria tradicional de la zona, renuevan el compromiso de paz que puso fin a las disputas.

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Éste queda sellado simbólicamente mediante la imposición de sus manos sobre la piedra de San Martín, que señala la muga número 262 entre España y Francia, y la expresión "pax avant" (paz de ahora en adelante) que todos repiten al unísono en señal de concordia y colaboración.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha subrayado que en el actual contexto internacional, "este acto nos recuerda que Europa es y debe ser un proyecto de paz, hermandad y convivencia”. EFE

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