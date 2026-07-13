Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

Aitana y El Mago Pop compran el Aquitània Teatre de Barcelona

Aitana y Antonio Díaz, conocido como El Mago Pop, han comprado el Teatro Aquitània de Barcelona, antigua sede de la Filmoteca de Catalunya. Su intención es convertir la sala de 326 butacas en “un espacio abierto al talento, a la creatividad y a los nuevos proyectos”, con un teatro “lleno de artistas, de público y de historias capaces de conmover a miles de personas”.

El objetivo, han explicado ambos en un comunicado, es “seguir apostando por las artes escénicas” en un momento en el que “muchos teatros atraviesan dificultades”. Ubicado en la avenida de Sarrià, el edificio abrió sus puertas en 1945 como Cine Infanta y posteriormente pasó a llamarse Cine Aquitània. Entre 1991 y 2011 albergó la sede de la Filmoteca de Catalunya. Ya convertido en teatro, en febrero de 2021 fue desahuciado por el impago del alquiler, aunque apenas dos meses después reabrió sus puertas bajo una nueva gestión.

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Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona

La operación consolida además la faceta empresarial de Antonio Díaz, que en los últimos años ha convertido la gestión de espacios escénicos en una de sus principales apuestas. Además del Teatro Victòria de Barcelona, que adquirió en 2019, y de un teatro en Missouri (Estados Unidos) durante su etapa en Broadway, el ilusionista ha manifestado recientemente su interés por hacerse con el Teatro Regina de la capital catalana, cuyas negociaciones siguen abiertas tras la decisión de la propiedad de vender el edificio. La compra supone el primer proyecto empresarial compartido entre ambos. Díaz ha explicado que ambos llevaban tiempo buscando un proyecto que compartir y que finalmente decidieron “embarcarse juntos en la compra de un teatro”.

El primer proyecto empresarial de ambos en conjunto

“Como artistas, somos conscientes del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas puedan conectar con su público”, ha añadido la cantante catalana, que en estos momentos se encuentra en plena gira por España de su último disco, Cuarto Azul. Ambos harán “lo posible y lo imposible” para que Barcelona continúe siendo “un referente internacional de las artes escénicas”.

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