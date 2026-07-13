La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces en el programa 'Malas lenguas' en La 2. (RTVE)

La periodista y tertuliana Marta Gómez Montero ha regresado este lunes al plató de ‘Malas lenguas’, el programa que presenta Jesús Cintora en La 2, apenas dos días después de abandonar la emisión nocturna entre lágrimas tras asegurar que se sentía “absolutamente humillada” y pronunciar una frase que tuvo una amplia repercusión: “Prefiero comer mierda” antes que continuar allí.

El retorno de la colaboradora se ha producido después de que tanto el propio Cintora como el presidente de RTVE, José Pablo López, le trasladaran disculpas públicas y privadas por el episodio vivido durante el programa del sábado. Nada más comenzar la edición diaria de ‘Malas lenguas’, el presentador ha querido abordar lo sucedido antes de dar paso a los asuntos informativos previstos.

PUBLICIDAD

“¿Cómo estás?”, ha preguntado Cintora a su compañera al presentar a los colaboradores habituales. Gómez Montero ha respondido con un mensaje de conciliación en el que ha explicado cómo afrontaba su vuelta al espacio. “Estoy tranquila, reconfortada por la actitud del presidente de la corporación, José Pablo López, y la tuya, y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto. Respeto es lo que nos debemos tener y el que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero trasladárselo”, ha afirmado la periodista.

Antes de estrechar la mano del presentador, ha resumido cuál era su intención al regresar al programa: “Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir”. También ha querido rebajar el alcance del incidente al señalar que “somos humanos y hay días que tienes un impulso”.

PUBLICIDAD

Del abandono del plató al regreso dos días después

El origen de la polémica se encuentra en la emisión de ‘Malas lenguas Noche’ del pasado sábado. Durante una tertulia dedicada a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, Jesús Cintora dio la palabra a Marta Gómez Montero para conocer su opinión. La periodista interrumpió entonces el debate para comunicar que no iba a intervenir. “No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos”, dijo visiblemente emocionada.

Con la voz entrecortada, recurrió después a una referencia literaria para explicar su decisión. Recordó el final de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de Gabriel García Márquez, donde el protagonista responde “mierda” cuando le preguntan qué van a comer. “Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”, añadió antes de levantarse de la mesa y abandonar el plató entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, este sábado en 'Malas Lenguas Noche'.

Tras su salida, el presentador preguntó “¿qué te pasa, Marta?” y, una vez que la colaboradora ya había abandonado el estudio, dio continuidad al programa señalando que “ha decidido irse... ella sabrá”. La periodista Esther Palomera, también presente en la tertulia, tomó la palabra para reconocer que la situación “no es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí” antes de retomar el debate previsto.

Las imágenes del momento comenzaron a difundirse ampliamente en redes sociales durante las horas posteriores, generando numerosas reacciones y especulaciones sobre las causas que habían desembocado en ese desenlace.

PUBLICIDAD

El respaldo de RTVE

La repercusión del episodio llevó tanto a Jesús Cintora como al presidente de RTVE a pronunciarse públicamente al día siguiente. José Pablo López publicó un mensaje en el que pidió disculpas a la periodista y expresó su respaldo. “Querida Marta Gómez Montero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados”, escribió.

Por su parte, Cintora aseguró que en ‘Malas lenguas’ “hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones” y trasladó igualmente sus disculpas. “Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas”, manifestó.

PUBLICIDAD

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Este lunes, durante la emisión del programa, el presentador ha querido añadir algunas precisiones sobre lo ocurrido. Ha explicado que la periodista ya estaba convocada para participar en la edición de ese día antes de producirse toda la polémica y ha subrayado que la conversación mantenida en directo no estaba preparada. “No hay nada preparado para cautivar a la audiencia”, ha afirmado. También ha aprovechado para responder a algunas de las informaciones difundidas en redes sociales sobre el incidente. “Hay acusaciones falsas, bulos. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie; lo que hay es un gesto de contención en un momento del melé”, ha sostenido.

Gómez Montero ha insistido en que su intención es continuar desarrollando su trabajo con normalidad. “Hago lo único que he hecho en la vida: trabajar”, ha afirmado. También ha apelado al respeto entre quienes participan en el programa y ha recordado que el objetivo principal debe ser la audiencia. “Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, guardándonos el respeto obligado. Tenemos que intentar dar lo mejor para quienes son lo importante, la audiencia”, ha señalado antes de que el espacio retomara los temas informativos del día.

PUBLICIDAD