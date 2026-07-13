España

La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

La colaboradora reaparece en el programa de ‘La 2′ dos días después de abandonar el plató visiblemente afectada y agradece las disculpas de Jesús Cintora y del presidente de RTVE

Guardar
Google icon
Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces en el programa 'Malas lenguas' en La 2. (RTVE)
Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces en el programa 'Malas lenguas' en La 2. (RTVE)

La periodista y tertuliana Marta Gómez Montero ha regresado este lunes al plató de ‘Malas lenguas’, el programa que presenta Jesús Cintora en La 2, apenas dos días después de abandonar la emisión nocturna entre lágrimas tras asegurar que se sentía “absolutamente humillada” y pronunciar una frase que tuvo una amplia repercusión: “Prefiero comer mierda” antes que continuar allí.

El retorno de la colaboradora se ha producido después de que tanto el propio Cintora como el presidente de RTVE, José Pablo López, le trasladaran disculpas públicas y privadas por el episodio vivido durante el programa del sábado. Nada más comenzar la edición diaria de ‘Malas lenguas’, el presentador ha querido abordar lo sucedido antes de dar paso a los asuntos informativos previstos.

PUBLICIDAD

“¿Cómo estás?”, ha preguntado Cintora a su compañera al presentar a los colaboradores habituales. Gómez Montero ha respondido con un mensaje de conciliación en el que ha explicado cómo afrontaba su vuelta al espacio. “Estoy tranquila, reconfortada por la actitud del presidente de la corporación, José Pablo López, y la tuya, y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto. Respeto es lo que nos debemos tener y el que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero trasladárselo”, ha afirmado la periodista.

Antes de estrechar la mano del presentador, ha resumido cuál era su intención al regresar al programa: “Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir”. También ha querido rebajar el alcance del incidente al señalar que “somos humanos y hay días que tienes un impulso”.

PUBLICIDAD

Del abandono del plató al regreso dos días después

El origen de la polémica se encuentra en la emisión de ‘Malas lenguas Noche’ del pasado sábado. Durante una tertulia dedicada a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, Jesús Cintora dio la palabra a Marta Gómez Montero para conocer su opinión. La periodista interrumpió entonces el debate para comunicar que no iba a intervenir. “No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos”, dijo visiblemente emocionada.

Con la voz entrecortada, recurrió después a una referencia literaria para explicar su decisión. Recordó el final de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de Gabriel García Márquez, donde el protagonista responde “mierda” cuando le preguntan qué van a comer. “Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”, añadió antes de levantarse de la mesa y abandonar el plató entre lágrimas.

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, este sábado en 'Malas Lenguas Noche'.
Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, este sábado en 'Malas Lenguas Noche'.

Tras su salida, el presentador preguntó “¿qué te pasa, Marta?” y, una vez que la colaboradora ya había abandonado el estudio, dio continuidad al programa señalando que “ha decidido irse... ella sabrá”. La periodista Esther Palomera, también presente en la tertulia, tomó la palabra para reconocer que la situación “no es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí” antes de retomar el debate previsto.

Las imágenes del momento comenzaron a difundirse ampliamente en redes sociales durante las horas posteriores, generando numerosas reacciones y especulaciones sobre las causas que habían desembocado en ese desenlace.

El respaldo de RTVE

La repercusión del episodio llevó tanto a Jesús Cintora como al presidente de RTVE a pronunciarse públicamente al día siguiente. José Pablo López publicó un mensaje en el que pidió disculpas a la periodista y expresó su respaldo. “Querida Marta Gómez Montero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados”, escribió.

Por su parte, Cintora aseguró que en ‘Malas lenguas’ “hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones” y trasladó igualmente sus disculpas. “Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas”, manifestó.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Este lunes, durante la emisión del programa, el presentador ha querido añadir algunas precisiones sobre lo ocurrido. Ha explicado que la periodista ya estaba convocada para participar en la edición de ese día antes de producirse toda la polémica y ha subrayado que la conversación mantenida en directo no estaba preparada. “No hay nada preparado para cautivar a la audiencia”, ha afirmado. También ha aprovechado para responder a algunas de las informaciones difundidas en redes sociales sobre el incidente. “Hay acusaciones falsas, bulos. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie; lo que hay es un gesto de contención en un momento del melé”, ha sostenido.

Gómez Montero ha insistido en que su intención es continuar desarrollando su trabajo con normalidad. “Hago lo único que he hecho en la vida: trabajar”, ha afirmado. También ha apelado al respeto entre quienes participan en el programa y ha recordado que el objetivo principal debe ser la audiencia. “Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, guardándonos el respeto obligado. Tenemos que intentar dar lo mejor para quienes son lo importante, la audiencia”, ha señalado antes de que el espacio retomara los temas informativos del día.

Temas Relacionados

RTVETelevisión EspañaEspaña-EntretenimientoEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

El presidente de la Junta asegura que el incendio ya no supone una “amenaza” ya que las condiciones meteorológicas de las próximas horas serán favorables para terminar con las labores de extinción

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

La cantante y el ilusionista debutan como socios con la adquisición de la histórica sala

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El metro cuadrado se sitúa por debajo de los 17 euros mensuales y el Govern defiende el efecto positivo que tiene para los inquilinos limitar las rentas

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo

Berria es el tercer establecimiento en recibir este prestigioso galardón en España, un premio que solo poseen el tres estrellas Michelin Atrio y el restaurante de alta cocina vasca Rekondo

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo

Así es la nueva vida de Coto Matamoros a los 69 años: retirado en un pueblo de A Coruña junto a su pareja y lejos de la televisión

El excolaborador de Crónicas Marcianas y hermano de Kiko Matamoros reside desde hace meses en Oleiros, uno de los municipios con mayor renta de Galicia

Así es la nueva vida de Coto Matamoros a los 69 años: retirado en un pueblo de A Coruña junto a su pareja y lejos de la televisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

ECONOMÍA

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

Trabajar después de jubilarse: la propuesta de los economistas para asegurar el futuro de las pensiones en España

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

DEPORTES

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales

Francia contraataca y recuerda a España el día que quiso jubilar a Zidane: “Los españoles estaban decididos a forzar la retirada de Zizou y fracasaron”

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”