Presidente de Ifema, de la carrera de Madrid de F1: “Ha habido muchos palos en las ruedas”

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Vicente de los Mozos, aseguró este lunes que “ha habido muchos palos en las ruedas” para evitar que la prueba de Madrid de Fórmula Uno se celebrara, pero se mostró convencido de que será un éxito y de que la capital de España se convertirá en un futuro en “el gran premio de referencia de Europa”.

De los Mozos se refirió a las dificultades que han tenido que vencer para que la F1 sea una realidad en Madrid, durante un desayuno informativo organizado por Nuevo Economía Fórum en un hotel de la capital, en el que fue presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Según De Los Mozos, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) “nunca ha tenido ninguna duda” sobre la organización del evento, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de este año, pero sí ha habido otros actores que han tratado de impedir que se celebre.

“Hay mucha gente que está ayudando, pero también hay gente que ha puesto palos en las ruedas, pero a eso estamos acostumbrados (…) Ha habido muchos palos en la rueda durante todo este proceso. No a todo el mundo le ha gustado que hiciésemos este gran premio”, lamentó el directivo.

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Preguntado quiénes han tratado de que el evento naufragara, no quiso concretar y se limitó a responder: “A diferentes personas”.

Díaz Ayuso corroboró que ha habido detractores de que Madrid vuelva a acoger la F1 después de 45 años y apuntó al Gobierno catalán.

“El Gran Premio de España es una gran inversión que no cuesta dinero al contribuyente. Al contrario, es todo inversión y beneficio. Sería comprensible que hubiera tenido aportación pública, pero no ha sido necesario. En el de Cataluña, la inyección de dinero público ha superado los 40 millones de euros. No tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que defienden han buscado con ese mismo pretexto que el premio de Madrid no se celebrara”, afirmó.

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La dirigente del PP añadió que, a pesar de que Madrid es sede de competiciones de máxima relevancia internacional que benefician a todos, “jamás cuentan con el apoyo económico” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Hace mucho y, especialmente, en los últimos años, que los españoles ya no somos iguales ante la ley y las oportunidades, dependiendo de la necesidad estratégica del Gobierno, estos principios básicos se han dinamitado”, criticó la presidenta madrileña.

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En el acto, intervino por medio de una grabación el máximo directivo de la F1, el italiano Stefano Domenicali, quien se mostró convencido de que la carrera de Madrid será “un hito significativo” y un momento “histórico”.

“Madrid es una ciudad dinámica, internacional, que atrae talento. Es una ciudad que mira al futuro, como nosotros. La F1 está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia y seguimos creciendo en todos los continentes, llegando a nuevos públicos y generaciones de fans. En este contexto, Madrid es un socio ideal para escribir un emocionante nuevo capítulo en nuestro viaje”, aseveró Domenicali.

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Para el consejero delegado de la F1, “España es un país especial” para la máxima competición automovilística por su “entusiasmo, pasión y determinación” que le caracteriza.

De los Mozos detalló que en los tres días que durará el gran premio, habrá unos 350.000 espectadores y que ya se han vendido más de 100.000 entradas.

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Explicó que el aforo está agotado, aunque al ser el primer año, hasta el último momento no se sabrá con exactitud la capacidad de las tribunas por cuestión de visibilidad y de televisión. “Pero todo lo que sale está vendido”, enfatizó el presidente de Ifema. EFE

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