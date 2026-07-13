Espana agencias

Presidente de Ifema, de la carrera de Madrid de F1: “Ha habido muchos palos en las ruedas”

Guardar
Google icon

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Vicente de los Mozos, aseguró este lunes que “ha habido muchos palos en las ruedas” para evitar que la prueba de Madrid de Fórmula Uno se celebrara, pero se mostró convencido de que será un éxito y de que la capital de España se convertirá en un futuro en “el gran premio de referencia de Europa”.

De los Mozos se refirió a las dificultades que han tenido que vencer para que la F1 sea una realidad en Madrid, durante un desayuno informativo organizado por Nuevo Economía Fórum en un hotel de la capital, en el que fue presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PUBLICIDAD

Según De Los Mozos, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) “nunca ha tenido ninguna duda” sobre la organización del evento, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de este año, pero sí ha habido otros actores que han tratado de impedir que se celebre.

“Hay mucha gente que está ayudando, pero también hay gente que ha puesto palos en las ruedas, pero a eso estamos acostumbrados (…) Ha habido muchos palos en la rueda durante todo este proceso. No a todo el mundo le ha gustado que hiciésemos este gran premio”, lamentó el directivo.

PUBLICIDAD

Preguntado quiénes han tratado de que el evento naufragara, no quiso concretar y se limitó a responder: “A diferentes personas”.

Díaz Ayuso corroboró que ha habido detractores de que Madrid vuelva a acoger la F1 después de 45 años y apuntó al Gobierno catalán.

“El Gran Premio de España es una gran inversión que no cuesta dinero al contribuyente. Al contrario, es todo inversión y beneficio. Sería comprensible que hubiera tenido aportación pública, pero no ha sido necesario. En el de Cataluña, la inyección de dinero público ha superado los 40 millones de euros. No tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que defienden han buscado con ese mismo pretexto que el premio de Madrid no se celebrara”, afirmó.

La dirigente del PP añadió que, a pesar de que Madrid es sede de competiciones de máxima relevancia internacional que benefician a todos, “jamás cuentan con el apoyo económico” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Hace mucho y, especialmente, en los últimos años, que los españoles ya no somos iguales ante la ley y las oportunidades, dependiendo de la necesidad estratégica del Gobierno, estos principios básicos se han dinamitado”, criticó la presidenta madrileña.

En el acto, intervino por medio de una grabación el máximo directivo de la F1, el italiano Stefano Domenicali, quien se mostró convencido de que la carrera de Madrid será “un hito significativo” y un momento “histórico”.

“Madrid es una ciudad dinámica, internacional, que atrae talento. Es una ciudad que mira al futuro, como nosotros. La F1 está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia y seguimos creciendo en todos los continentes, llegando a nuevos públicos y generaciones de fans. En este contexto, Madrid es un socio ideal para escribir un emocionante nuevo capítulo en nuestro viaje”, aseveró Domenicali.

Para el consejero delegado de la F1, “España es un país especial” para la máxima competición automovilística por su “entusiasmo, pasión y determinación” que le caracteriza.

De los Mozos detalló que en los tres días que durará el gran premio, habrá unos 350.000 espectadores y que ya se han vendido más de 100.000 entradas.

Explicó que el aforo está agotado, aunque al ser el primer año, hasta el último momento no se sabrá con exactitud la capacidad de las tribunas por cuestión de visibilidad y de televisión. “Pero todo lo que sale está vendido”, enfatizó el presidente de Ifema. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Borja Iglesias desvela cómo nació su inesperada amistad con Penélope Cruz y Javier Bardem: “Me escribió por WhatsApp”

El delantero de la selección española revela que todo comenzó gracias a un amigo en común durante el Mundial 2026 y confiesa la profunda admiración que siente por la pareja

Borja Iglesias desvela cómo nació su inesperada amistad con Penélope Cruz y Javier Bardem: “Me escribió por WhatsApp”

Científicos alertan de que la exposición al calor durante el embarazo afecta al desarrollo cerebral infantil

Un nuevo estudio relaciona las temperaturas elevadas en la primera infancia con un crecimiento más lento del tálamo, una región cerebral que participa en el procesamiento de la información

Científicos alertan de que la exposición al calor durante el embarazo afecta al desarrollo cerebral infantil

Adoración, abuela cocinera: “Para hacer una masa de albóndigas deliciosa, le echo jamón picado, pan de molde remojado en leche y un poco de limón”

La cocinera y creadora de contenido ha compartido sus trucos para conseguir unas albóndigas con mucho sabor, que podemos preparar con salsas caseras, sopas o recetas de pasta

Adoración, abuela cocinera: “Para hacer una masa de albóndigas deliciosa, le echo jamón picado, pan de molde remojado en leche y un poco de limón”

La fruta considerada “alimento de los filósofos” en la antigua Grecia que favorece la digestión y cuida los músculos

Esta fruta es fuente de energía y rica en agua para favorecer la hidratación

La fruta considerada “alimento de los filósofos” en la antigua Grecia que favorece la digestión y cuida los músculos

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

En unas declaraciones al diario ‘El Mundo’, el entorno del exmandatario mantiene que no entrará al choque con Moncloa porque no se rebajará al “nivel de ciertos miembros del Gobierno”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1