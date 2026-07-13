PP y Vox enmiendan la ley de Sumar que deroga el delito de injurias a la Corona

Madrid, 13 jul (EFE).- El PP y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad a la proposición de ley orgánica de Sumar que elimina del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado.

El debate de totalidad de esta iniciativa tendrá lugar este martes en un pleno extraordinario del Congreso, donde se debatirán y votarán las dos enmiendas de PP y Vox.

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Sumar y PSOE anunciaron el pasado 15 de junio un acuerdo para sacar adelante la iniciativa presentada por los primeros en diciembre de 2023, manteniendo vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo que se suprimía el texto de la proposición de ley original.

La reforma consiste en suprimir del Código Penal las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, las referidas en el artículo 504, que son el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia.

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También se pretende suprimir las injurias a las Cortes Generales y a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y se propone despenalizar la utilización de la imagen de la Familia Real, los ultrajes a España y a sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos.

En su enmienda a la totalidad, el PP defiende los símbolos nacionales, con el rey, como jefe de Estado, como "primero y principal de todos ellos".

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Considera innecesaria la modificación "y mucho menos su supresión" de los delitos incluida en la iniciativa de Sumar y propone endurecer el de enaltecimiento del terrorismo.

Vox, que no hace ninguna referencia a los delitos de injurias a la Corona, considera necesario reforzar la protección de los símbolos nacionales, incrementando la respuesta penal por la comisión de delitos de ofensas y ultrajes a España.

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Pide que se castigue la exhibición en el marco de eventos como los deportivos de símbolos y emblemas que "como expresión de odio" hacia España atenten contra la integridad del territorio nacional.

Con la misma finalidad, incorpora una modificación de la ley del Deporte para establecer un protocolo que impida que vuelvan a producirse hechos como las ofensas contra el himno nacional en encuentros deportivos.

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La formación de Santiago Abascal incluye además en su propuesta una responsabilidad criminal agravada en el enaltecimiento del terrorismo en los casos que provenga de autoridades, funcionarios públicos o representantes de partidos políticos o sindicatos.

Del mismo modo, aboga por un agravamiento de las penas por escarnio contra las confesiones religiosas "cuando la acción criminal tenga un carácter anticristiano" e incluye la pérdida de la nacionalidad española no de origen como una de las penas privativas de derechos. EFE

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