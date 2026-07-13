PP se remite al expediente informativo abierto al alcalde de Mostoles que sigue su curso

Madrid, 13 jul (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha evitado este lunes pronunciarse sobre el futuro del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras su imputación por presunto acoso sexual y laboral, y se ha remitido al expediente informativo que le abrió el partido y que "sigue su curso".

Sémper ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, al ser preguntado por la decisión del juez de citar al alcalde de Móstoles, del PP, el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga a raíz de la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

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El dirigente popular ha recordado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ya adoptó las medidas contempladas en los estatutos del partido y ha señalado que, por el momento, "no hay ninguna novedad".

Además, ha expresado su "máxima confianza" y la del partido en la Justicia, y ha añadido que todo se terminará por saber "también en este tema".

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En este punto, ha ironizado con que si él fuera portavoz del PSOE en estos momentos "estaría hablando de lawfare y señalando al juez" que le ha imputado, pero ha recalcado que así no actúa su partido.

Asimismo, ha dejado claro que, cuando tengan la resolución del expediente informativo, se dará a conocer. EFE