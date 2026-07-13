Pol Lozano: "El entrenador nos exigirá algo más que el año pasado"

Barcelona, 13 jul (EFE).- El centrocampista del Espanyol Pol Lozano afirmó este lunes que el entrenador, Manolo González, "exigirá algo más que el año pasado" a la plantilla, además de indicar que las sensaciones son "positivas y buenas".

En declaraciones a los medios del club blanquiazul, el futbolista reconoció que la temporada pasada fue "muy exigente". "Este año lo volverá a ser y estamos muy ilusionados con este curso", reflexionó.

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Pol Lozano aseguró que los refuerzos de la plantilla hasta el momento, los centrocampistas Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo y el lateral Quilindschy Hartman, elevarán el nivel: "Nos ayudarán mucho y vendrá más gente, seguramente, que también lo hará".

El canterano se ha mostrado satisfecho con la configuración de la plantilla de la 2026-2027. "Se quiere construir algo que puede ir hacia arriba. Tenemos muchas ganas de empezar y competir, sobre todo en LaLiga", aseveró.

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Los primeros días de la pretemporada están siendo "exigentes", según desveló Pol Lozano, que confía en que el equipo dé "un paso más" en esta campaña. EFE

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