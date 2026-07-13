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Óscar Puente visita la pasarela del carrer Convent en Paiporta, ya reabierta tras la dana

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València, 13 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este lunes la nueva pasarela del carrer Convent, sobre el Barranco del Poyo, en Paiporta, una vez finalizados los trabajos de reconstrucción que han supuesto una inversión de 2,55 millones de euros.

Es la segunda estructura reconstruida tras la dana que visita el ministro en la llamada "zona cero", tras la apertura en mayo de la pasarela María Cambrils en Picanya.

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Puente ha hecho el recorrido de la pasarela, en una visita no anunciada a los medios de comunicación, para comprobar las novedades que introduce esta construcción en varios de sus elementos con el objetivo de adaptarla y hacerla resistente a eventos meteorológicos extremos.

El ministro ha señalado que esta nueva forma de construir se está trasladando a todas las infraestructuras de los municipios afectados por la dana, algunas de ellas con 100 años de antigüedad, según han informado en un comunicado.

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Para ello, el Ministerio está procediendo a la demolición de la estructura antigua y la construcción de una nueva preparada para los efectos del cambio climático.

La reconstrucción de la pasarela del carrer Convent se enmarca en el Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana en diferentes municipios de la Comunitat.

Un plan para el que el Ministerio de Transportes habilitó 34 millones de euros de fondos de emergencia que se están encargando de reparar 11 puentes (6 obras de reparación de daños estructurales y 5 obras de reparación de daños en las inmediaciones de estructuras de paso) y construir 3 nuevas pasarelas y 3 puentes en los municipios de Manises, Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Almussafes, Beniparrell, Catarroja y Quart de Poblet.

La nueva pasarela Carrer Convent está concebida para un uso peatonal y ciclista, dando continuidad al viario municipal. Así, su sección ha sido mejorada según las recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista de la Dirección General de Carreteras, disponiendo de una anchura útil de 5 metros. EFE

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