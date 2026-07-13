Ordenan evacuación de 4 urbanizaciones de Querol (Tarragona) por incendio de Aiguamúrcia

Barcelona, 13 jul (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado esta mañana un mensaje ES-Alert en el que ordena la evacuación de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol (Tarragona) como consecuencia del incendio declarado ayer en Aiguamúrcia, que sigue activo.

El mensaje, enviado poco antes de las 7 de la mañana a petición de los Bomberos de la Generalitat, ordena la evacuación de las urbanizaciones de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, entre las 7 y las 9 de la mañana.

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Protección Civil precisa que la previsión de retorno a las casas de estas urbanizaciones será a última hora de la tarde.

Según Protección Civil, no hay un peligro inminente por el fuego, por lo que pide a los vecinos una evacuación ordenada y que se lleven la documentación, medicamentos y los animales de compañía.

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También indica a los vecinos que dejen la casa y las ventanas cerradas, y la parcela abierta.

El incendio declarado ayer tarde en Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado más de 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l'Infern y ha entrado en el término municipal de Pontons (Barcelona).

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El fuego obligó a confinar ayer a unas 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, confinamientos que se mantienen hasta el momento. EFE.

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