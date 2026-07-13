Muere a los 100 años Gilda Love, considerada la 'drag queen' más longeva de España

Barcelona, 13 jul (EFE).- Gilda Love, la transformista o 'drag queen' considerada como la más longeva de España e icono del barrio del Raval de Barcelona, ha fallecido este domingo en la capital catalana, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la artista.

Nacida con el nombre de Eduardo en San Fernando (Cádiz) en 1925, llegó a Barcelona hace más de seis décadas para instalarse en el entonces 'Barrio chino'.

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Años antes, se enamoró del transformismo en París, ciudad donde se refugió del franquismo tras prestar el servicio militar. En la capital francesa, descubrió a Rita Hayworth en la película clásica de cine negro que la bautizaría para siempre.

En el barrio del Raval, donde apenas ya se dejaba ver sobre los escenarios por la edad, cosechó fans durante décadas gracias a sus actuaciones en locales como El Cangrejo.

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En 2022, el cineasta Enric Ribes le dedicó el documental 'Cantando en las azoteas'.

En declaraciones a EFE, la transformista Briggita Lamoure se ha mostrado triste de haber perdido a "una amiga y un referente".

"Gracias a ella y a otras que me precedieron ahora puedo dedicarme con libertad a transmitir los valores de la diversidad a través de nuestro arte", ha destacado.

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Lamoure ha ensalzado asimismo que Gilda Love fue "una mujer valiente, luchadora, una superviviente que no lo tuvo nada fácil en la vida".

En su San Fernando natal, el Ayuntamiento puso en marcha hace unos años el Premio Gilda Love para reconocer a las personas que trabajan para defender los derechos del colectivo LGTBIQ+. EFE

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(foto)