Morant señala que si Ayuso mantiene al alcalde de Móstoles será "cómplice de un acosador"

València, 13 jul (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como imputado por acoso sexual y laboral, será "cómplice de un acosador".

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, la ministra ha subrayado que Bautista "no puede aguantar ni un minuto más en la silla", después de que haya sido citado a declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido.

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"Me gustaría recordar que el año pasado en el PSOE tuvimos una presión social por los casos de acoso que salían en las filas socialistas y tuvimos una respuesta absolutamente contundente", ha afirmado Morant, quien ha añadido que ella, como secretaria general del PSPV-PSOE, también tuvo "una respuesta contundente con un alcalde socialista que tenía una denuncia de acoso sexual y laboral".

La ministra ha pedido la expulsión del PP de este alcalde, "que no debería estar en política en ningún partido, tampoco en el Partido Popular", ha valorado.

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Preguntada por la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Morant ha expresado que espera que la justicia "sea justa" y que la Audiencia Provincial de Madrid -que decide este lunes sobre la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado- "ponga fin a esta causa política".

La ministra ha calificado esta causa como "una causa política vergonzante" y ha lamentado: "la hemos tenido que vivir a través de un juez instructor que ha sido llamado al orden muchas veces por esa Audiencia", por lo que ha confiado en que "la Audiencia ponga orden".

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Respecto a las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que dijo que la selección de fútbol de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", Morant ha asegurado que está teniendo la respuesta "a la medida de lo racista que ha sido".

"Primero, que no tiene ni idea, lo que dice es una mentira, una trola, una bola, y segundo, que es profundamente racista", ha lamentado la socialista.

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La secretaria general del PSPV ha criticado: "o Rajoy siempre ha pensado lo mismo y el PP lleva mucho tiempo siendo racista de boca para dentro, o se han entregando absolutamente a Vox y su estrategia es ser la ultraderecha de nuestro país".

"Jugaremos con el máximo respeto contra una selección de un país que es vecino, que es hermano, que hace mucho tiempo que convive con la inmigración, que hay personas ya de segunda y de tercera generación franceses, que sus familias fueron migrantes", ha incidido Morant.

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La ministra ha asegurado que Francia es "un país de referencia de convivencia y no de los discursos fascistas como el que ha tenido Le Pen toda la vida y que parece que es el que está comprando ahora Feijóo, Rajoy, Aznar, Ayuso y todo el Partido Popular". EFE

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