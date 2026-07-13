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Mónica García, sobre el no envío de Es-Alert en Almería: "Hay que evaluar qué se podría haber hecho mejor"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este lunes la buena coordinación que, desde su punto de vista, suele haber con las comunidades autónomas en la gestión de emergencias, si bien se ha mostrado abierta a analizar "qué se podría haber hecho mejor" en la del incendio de Los Gallardos (Almería), que ha costado la vida al menos a 13 personas.

Así ha contestado, en declaraciones en el Congreso antes de un acto de Sumar, al ser preguntada sobre si considera que se debería haber enviado un mensaje de alerta (Es-Alert) a los habitantes de la zona afectada por este siniestro, una fórmula que la Junta de Andalucía descartó por motivos técnicos, pero que sí ha utilizado el Gobierno de Aragón para alertar sobre el fuego que afecta a cuatro municipios turolenses.

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"Creo que tenemos que hacer una evaluación conjunta de todas las administraciones sobre qué se podría haber hecho mejor", ha admitido García, incidiendo en que "cuando viene alguna situación inesperada la coordinación y la capacidad de información a todos los ciudadanos es absolutamente fundamental".

QUIEREN SACAR RÉDITO

En todo caso, ha hecho hincapié en que la coordinación con Andalucía está siendo adecuada y en que "no es verdad que el Gobierno de España no esté siempre presente arrimando el hombro en cada una de las tragedias que ha habido en el país". "Intentar sacar rédito político a una tragedia creo que dice mucho de aquellos que quieren hacerlo", ha apostillado, en referencia al PP.

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En especial ha mencionado al secretario general, Miguel Tellado, por insinuar que el Gobierno no estaba centrado en la gestión del incendio de Almería. "Cuando quiera hablamos de los gobiernos que recortan en servicios públicos y de los apuestan por los servicios públicos", le ha retado.

También se le ha interrogado sobre el no envío del Es-Alert en Almería al diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, quien tras precisar que "no es técnico" ha destacado que en Aragón sí se envió. No obstante, considera que ahora toca apagar los fuegos y en su momento ya habrá ocasión de "hacer valoraciones, investigaciones y llegar a conclusiones".

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