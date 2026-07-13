Espana agencias

Messi-Bellingham, unas semifinales en sus pies

Guardar
Google icon

Andrea Montolivo

Atlanta (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Símbolos de dos generaciones distintas, Lionel Messi y Jude Bellingham se cruzarán este miércoles en la semifinal del Mundial, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, unidos por su rol como motores de Argentina e Inglaterra, con un billete para la final en juego.

PUBLICIDAD

Messi, a los 39 años y en su sexto Mundial, disputa la tercera semifinal de su carrera en este torneo, mientras que para Bellingham es su estreno a estas alturas de la Copa del Mundo tras llegar a cuartos de final en su primera participación, en Catar.

Lionel Messi llega al cruce con Argentina todavía en una de sus mejores versiones mundialistas. Se quitó un enorme peso de encima en Catar, al conquistar su anhelada Copa del Mundo, y se nota en el campo.

PUBLICIDAD

Más libre mentalmente, suma ocho goles y dos asistencias en seis partidos, con impacto directo en casi todos los encuentros de su selección, pese a dos penaltis fallados.

Finalizador, generador de ocasiones y extraordinario a la hora de colgar centros a balón parado, su rendimiento permitió a Argentina plantarse en su segunda semifinal mundialista consecutiva.

El delantero del Inter Miami anotó tres goles a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto y el sábado en Atlanta colgó el centro para la diana de Alexis Mac Allister.

Ante Inglaterra tendrá la primera prueba de máxima exigencia en lo que va del torneo, frente a la solidez de la selección inglesa.

Enfrente aparece Jude Bellingham, que a sus 23 años se ha consolidado como el corazón competitivo de Inglaterra. El centrocampista del Real Madrid disputa su segundo Mundial tras el de Catar 2022 y llega a estas semifinales como pieza central del equipo de Thomas Tuchel.

Lo es por su juego vertical, físico y por su carácter a la hora de liderar a su selección en el momento de la necesidad.

Lleva seis goles y su participación constante en las jugadas de peligro lo han colocado a la altura de los grandes nombres del Mundial, compartiendo protagonismo ofensivo con Harry Kane pero ofreciendo un impacto total, el típico medio 'box to box' (de área a área) inglés.

En su rol de media punta forma una dupla estelar con Harry Kane y es el motor de un equipo que pelea por devolver a Inglaterra la Copa del Mundo tras 60 años de espera.

De la veteranía de Messi a la juventud descarada de Bellingham, una parte importante de Argentina-Inglaterra pasará por los pies de los dos números 10. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las mejores zonas de España para ver el eclipse total del 12 de agosto con cielos despejados

La franja cantábrica parte con peores probabilidades de visibilidad, mientras que el interior peninsular ofrece un escenario menos nuboso, según un estudio estadístico de la Aemet

Estas son las mejores zonas de España para ver el eclipse total del 12 de agosto con cielos despejados

Cierra Polar Marketing, la empresa que fundó Aless Lequio: el final del proyecto que creó junto a su mejor amigo

Tal y como ha desvelado Vanitatis, la agencia de marketing impulsada por el hijo de Ana Obregón ha solicitado el concurso de acreedores

Cierra Polar Marketing, la empresa que fundó Aless Lequio: el final del proyecto que creó junto a su mejor amigo

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Un avión de Wizz Air UK que viajaba de Londres a Atenas evitó por dos segundos un accidente en el despegue: fue un error de la tripulación en la configuración de vuelo

El Boeing 737 Max salió del aeropuerto londinense de Luton con un error en la introducción de los parámetros de despegue en el ordenador de a bordo, pero consiguió elevarse a tan solo 162 metros de que terminara la pista

Un avión de Wizz Air UK que viajaba de Londres a Atenas evitó por dos segundos un accidente en el despegue: fue un error de la tripulación en la configuración de vuelo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

ECONOMÍA

Portugal pega un volantazo a la derecha en Vivienda para favorecer a los propietarios: desahucio por impago, fianza libre y hasta tres meses por adelantado

Portugal pega un volantazo a la derecha en Vivienda para favorecer a los propietarios: desahucio por impago, fianza libre y hasta tres meses por adelantado

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

DEPORTES

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”