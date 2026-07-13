Messi-Bellingham, unas semifinales en sus pies

Andrea Montolivo

Atlanta (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Símbolos de dos generaciones distintas, Lionel Messi y Jude Bellingham se cruzarán este miércoles en la semifinal del Mundial, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, unidos por su rol como motores de Argentina e Inglaterra, con un billete para la final en juego.

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Messi, a los 39 años y en su sexto Mundial, disputa la tercera semifinal de su carrera en este torneo, mientras que para Bellingham es su estreno a estas alturas de la Copa del Mundo tras llegar a cuartos de final en su primera participación, en Catar.

Lionel Messi llega al cruce con Argentina todavía en una de sus mejores versiones mundialistas. Se quitó un enorme peso de encima en Catar, al conquistar su anhelada Copa del Mundo, y se nota en el campo.

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Más libre mentalmente, suma ocho goles y dos asistencias en seis partidos, con impacto directo en casi todos los encuentros de su selección, pese a dos penaltis fallados.

Finalizador, generador de ocasiones y extraordinario a la hora de colgar centros a balón parado, su rendimiento permitió a Argentina plantarse en su segunda semifinal mundialista consecutiva.

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El delantero del Inter Miami anotó tres goles a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto y el sábado en Atlanta colgó el centro para la diana de Alexis Mac Allister.

Ante Inglaterra tendrá la primera prueba de máxima exigencia en lo que va del torneo, frente a la solidez de la selección inglesa.

Enfrente aparece Jude Bellingham, que a sus 23 años se ha consolidado como el corazón competitivo de Inglaterra. El centrocampista del Real Madrid disputa su segundo Mundial tras el de Catar 2022 y llega a estas semifinales como pieza central del equipo de Thomas Tuchel.

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Lo es por su juego vertical, físico y por su carácter a la hora de liderar a su selección en el momento de la necesidad.

Lleva seis goles y su participación constante en las jugadas de peligro lo han colocado a la altura de los grandes nombres del Mundial, compartiendo protagonismo ofensivo con Harry Kane pero ofreciendo un impacto total, el típico medio 'box to box' (de área a área) inglés.

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En su rol de media punta forma una dupla estelar con Harry Kane y es el motor de un equipo que pelea por devolver a Inglaterra la Copa del Mundo tras 60 años de espera.

De la veteranía de Messi a la juventud descarada de Bellingham, una parte importante de Argentina-Inglaterra pasará por los pies de los dos números 10. EFE

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