Marlaska evita polemizar por el mensaje Es-Alert en el incendio de Almería: "La coordinación no tuvo ningún resquicio"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado este lunes polemizar por la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar un mensaje 'Es-Alert' a los afectados por el incendio de Los Gallardos en Almería, poniendo en valor que la coordinación entre administraciones en respuesta a la emergencia ha sido "absoluta" y "sin ningún resquicio".

"Una vez concluida la emergencia, con tranquilidad y como se hace con todas ellas, se evalúa y se llegan a las conclusiones necesarias y precisas; en este momento, no seré yo quien ponga en cuestión a la dirección técnica, que son funcionarios públicos debidamente formados y con todos los elementos", ha señalado Marlaska en referencia a los técnicos de la Junta de Andalucía.

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En declaraciones en el programa Mañaneros 360 de TVE, recogidas por Europa Press, Marlaska ha valorado positivamente la coordinación "determinante" para hacer frente a la gestión de esta crisis. "Una coordinación absolutamente importante, sin ningún resquicio", ha enfatizado.

El titular del Interior ha recordado que Es-Alert es una herramienta del sistema de protección civil que está puesta a disposición de todas las administraciones. "Corresponde a la dirección técnica de cada emergencia determinar si hay que enviar la alarma, las circunstancias, cómo se manda, a qué ámbito geográfico, bajo qué condiciones o qué mensaje", ha dicho.

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En este sentido, Marlaska ha pedido que ya nadie ponga en duda el impacto del cambio climático en la propagación de este tipo de incendios, que deja 13 fallecidos en Almería, y se ha remitido a la principal hipótesis de la caída de un cable del tendido eléctrico para pedir que se respete la investigación abierta por la Guardia Civil.