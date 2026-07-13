Los muertos por la dana suben a 231 al incluir la jueza a un hombre que sufrió un infarto

València, 13 jul (EFE).- La cifra de víctimas mortales por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 ha aumentado a 231 después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) haya incluido a un hombre que falleció en la localidad de Benetússer de un infarto agudo de miocardio. EFE.

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 13 julio Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Jordi Cruz, chef Michelin: “El secreto de un buen arroz o fideuá es preparar este caldo potente con verduras, caldo, pollo y carne de cerdo” Preparar un arroz con sabor y un riquísimo socarrat depende en gran medida del caldo que utilicemos, y el chef Jordi Cruz nos explica cómo prepara el suyo en casa

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización El argumento del Supremo es que, en el empleo público español, un puesto fijo solo puede obtenerse superando un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad

La ciencia revela cuánto podemos aguantar sin comer, beber ni dormir Nuestro organismo necesita cumplir con unas funciones vitales mínimas para sobrevivir