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Los bomberos esperan dar por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia durante la tarde

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Tarragona, 13 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat esperan dar por estabilizado a lo largo de la tarde el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), que ha quemado unas 142 hectáreas, en su mayoría de superficie forestal, ha explicado el jefe de intervención de los bomberos Ricard Expósito a los medios.

Expósito ha precisado que el fuego ha experimentado esta mañana un par de reavivamientos, aunque dentro del perímetro de 8 kilómetros sobre el que están trabajando, por lo que la superficie afectada “apenas ha aumentado”.

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Según el jefe de intervención de los bomberos, en torno al 95 % del perímetro del incendio ya está estabilizado y la previsión es que lo esté totalmente al atardecer.

El dispositivo de extinción del fuego cuenta con unos 260 efectivos, con 73 vehículos y 7 medios aéreos y un hidroavión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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El fuego ha quemado unas 20 hectáreas del municipio de Aiguamúrcia, unas 40 hectáreas en Pontons y otras 80 en Querol”, según el subinspector de Agentes Rurales, Antoni Mestres.

Respecto a la posibilidad de que el fuego haya sido provocado, Mestres ha señalado que los Agentes Rurales y los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una investigación conjunta y no descartan “ninguna hipótesis”. En poco más de una semana se han originado tres incendios en Aiguamúrcia.

Por su parte, Marta Ortí, responsable de Protección Civil en Tarragona, ha detallado que esta mañana han sido evacuadas 220 personas de cuatro urbanizaciones de Querol y que se ha habilitado un centro de acogida en Vila-rodona, en el que están 67 personas y 62 mascotas, la mayoría perros y gatos.

“Si todo va según las previsiones, estas personas podrán volver a su casa esta noche”, ha manifestado Ortí.

La responsable de Protección Civil también ha agradecido la colaboración “ejemplar” de los ciudadanos: “No hemos tenido ninguna dificultad a la hora de realizar la evacuación. Estamos muy contentos por cómo ha ido”. EFE

dpj/hm/crf

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