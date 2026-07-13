La huelga de Airbus Cádiz continúa tras reclamar la plantilla nuevas mejoras laborales

Cádiz, 13 jul (EFE).- La huelga convocada en la planta de Airbus en Cádiz continúa después de que los trabajadores hayan acordado mantener la movilización y reclamar a la dirección de la compañía la inclusión de nuevas reivindicaciones laborales y sociales en la negociación del convenio colectivo.

El secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha informado este lunes tras la asamblea celebrada a las puertas de la factoría gaditana de que los sindicatos firmantes del acuerdo han decidido mantener la huelga al considerar que las demandas de la plantilla van más allá de la subida salarial.

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Montoro ha señalado que "esto no es solamente la subida salarial", sino que existen otros asuntos que "se habían quedado ahí" y que no cuentan con el respaldo de una parte mayoritaria de los trabajadores, por lo que la protesta continuará.

Entre las reivindicaciones acordadas por la asamblea figuran la recuperación de la referencia al IPC en las revisiones salariales, junto a un porcentaje adicional para recuperar poder adquisitivo perdido; el mantenimiento de los dos días de teletrabajo; la recuperación del complemento por incapacidad temporal (IT); una mayor flexibilidad en las vacaciones y la eliminación de las escalas salariales y los salarios de nuevo ingreso.

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Los trabajadores también reclaman desvincular el complemento de antigüedad del plan de pensiones, el cumplimiento de los acuerdos de carga de trabajo para Airbus Cádiz y la eliminación del denominado Proyecto Bromo, además de que la División de Espacio continúe integrada en la compañía.

El representante de UGT FICA Cádiz ha explicado que la huelga mantiene el mismo seguimiento que en la jornada del pasado viernes y que la actividad en la planta continúa paralizada. Según ha indicado, la dirección de la empresa "no se esperaba" la respuesta que está teniendo la movilización durante estos días.

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La convocatoria continúa respaldada por UGT y CGT, mientras que Comisiones Obreras no se ha adherido por el momento. Según Montoro, CCOO está realizando una consulta entre sus afiliados para decidir si se suma a la protesta.

La asamblea de trabajadores ha acordado además que cualquier posible acuerdo alcanzado durante la negociación deberá ser sometido a la plantilla mediante una asamblea general con referéndum vinculante en urna, con el objetivo de que sean los empleados quienes tengan la última decisión sobre las condiciones del convenio. EFE

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